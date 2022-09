Concerto-Aperitivo con il cantautore Rino Pisani

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Mercoledì 7 settembre, alle ore 19.00, presso l’ex Convento Santa Chiara di Brindisi (nei pressi di Piazza Duomo) si terrà il concerto-aperitivo del cantautore brindisino Rino Pisani, candidato al Premio Tenco nel 2015.

Durante il concerto, organizzato da Yeahjasi Spazio Musica, Pisani proporrà alcuni dei suoi brani in una versione soft-acustica, in una serata dedicata al dialetto brindisino, immerso nei suoni e nelle musiche del Mediterraneo e denominata “Il dialetto: il suono della mia lingua”. Una ‘sinfonia’ di suoni e parole, di accenti e cadenze; un trait d’union tra la tradizione e la modernità. Brani che saranno ancora più intensi e d’atmosfera proprio per la scelta di una versione acustica.

Ad avvicendarsi sul palco, tra un brano e l’altro, il giornalista Salvatore Vetrugno che intratterrà un dialogo/intervista con il cantautore ripercorrendo da un lato la sua carriera dall’altro proponendo una piccola anteprima di quelli che saranno i nuovi brani del cantautore.

Un secondo momento sarà quello con la psicologa (impegnata verso i problemi del disagio giovanile nelle banlieue di Parigi), Dinni Cesoni che racconterà le storie dietro le canzoni, i luoghi e le situazioni di Brindisi che hanno ispirato alcuni dei brani più distintivi del cantautore.

A rendere ancora più suggestiva la serata, l’intervento dell’artista e profondo conoscitore della storia e del folklore brindisino Galiano Lombardi, storico curatore del negozio di antiquariato “La valigia delle Indie”, che porterà un grammofono degli anni ’50 con vecchi vinili per un “ascolto” diretto delle sonorità e delle musiche del passato.

L’ingresso al concerto è gratuito. L’aperitivo, invece, è a cura di MyWay.