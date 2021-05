Orietta Berti in concerto in piazza Ciaia a Fasano

FASANO - Dopo il successo di Sanremo, la grande voce di Orietta Berti incanterà i fasanesi in un concerto a Fasano totalmente gratuito. Ad annunciarlo è l’imprenditrice Laura De Mola, che aveva promesso nuove sorprese dopo l’annuncio del concerto di Francesco Renga che si terrà il prossimo 31 luglio a Fasano in occasione dell’inaugurazione dell’Arena degli Ulivi. Il secondo nome di spessore per il prossimo 29 giugno è quello della nota cantante Orietta Berti che incanterá i fasanesi in Piazza Ciaia. «Il concerto - precisa la De Mola - sarà totalmente gratuito e accessibile su prenotazione con posto a sedere, in ossequio alla normativa anti-Covid».

L’evento, che vedrá protagonista la cantante nota come “l’usignolo di Cavriago” per le sue eccellenti dote canore che hanno emozionato intere generazioni, sarà presentato da un noto personaggio di origini pugliesi (che la De Mola si riserva di svelare più avanti). La cantante, reduce dal successo di Sanremo, è impegnata in questi giorni in importanti produzioni artistiche.

Le prenotazioni all’evento, che partiranno dalla prossima settimana, avverranno tramite l’unico canale ufficiale del Mondadori Point di Fasano (via Roma 29), dove sarà possibile ritirare personalmente il ticket gratuito di ingresso, necessario per accedere all’area concerto in piazza Ciaia.

«Sono felice - commenta la presidente dell’associazione “Egnathia”, che organizza e sponsorizza l’evento - che Orietta Berti abbia accettato il mio invito, in occasione della presentazione del suo libro che avverrà qui a Fasano presso la nostra libreria Mondadori Point. E le sorprese - promette la De Mola - non finiscono qui».