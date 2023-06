Un convegno racconta Giovanni Messe, generale dell'esercito e senatore della Repubblica

MESAGNE - Un interessante convegno storico si svolgerà, martedì 6 giugno a partire dalle 10:30, nell'auditorium comunale del Castello di Mesagne. Il tema riguarderà la storia di Giovanni Messe, maresciallo d’Italia, capo di Stato maggiore generale e senatore della Repubblica. L'iniziativa è organizzata dal comando militare esercito “Puglia” con il patrocinio del Comune di Mesagne.

Dopo i saluti istituzionali, la conferenza ospiterà gli interventi di: Giacomo Carito, società di Storia patria di Puglia; Giuseppe Messe, pronipote del generale; Junio Tirone, autore del libro “Giovanni Messe, un maresciallo d’Italia nel Parlamento della Repubblica"; Arcangelo Moro, colonnello, comandante militare esercito “Puglia”. Modererà la giornalista Federica Marangio.

Al termine dell’incontro, la dottoressa Maria Errico donerà a don Gianluca Carriero, parroco della Chiesa “Tutti i Santi” di Mesagne e referente del Museo di Arte Sacra “Cavaliere – Argentiero” che ha sede in Piazza Orsini, un calice in ferro costruito dai prigionieri italiani in Inghilterra durante il periodo della seconda guerra mondiale. L’iniziativa è aperta al pubblico, ingresso libero e gratuito.