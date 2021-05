“Crudelia”, il nuovo film Disney al cinema teatro Impero

BRINDISI - Al Cinema Teatro Impero di Brindisi arriva «Crudelia», il nuovo live action targato Walt Disney e dedicato alla cattiva della «Carica dei 101». Il film sarà programmato nella storica sala brindisina a partire da sabato 29 maggio alle 17.30 e alle 20. I biglietti potranno essere acquistati alla cassa in orario di apertura. Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 euro. Info 0831 523846 - 388 7256656. Al fine di consentirne la programmazione, gli appuntamenti della rassegna d’autore «Primavera 2021» saranno ripresi nella tradizionale locandina estiva dell’Arena Eden, nel quartiere Bozzano, a partire dal prossimo luglio. Rimangono invece confermate le due proiezioni della rassegna «Narrazioni di genere», venerdì 28 maggio e venerdì 4 giugno alle ore 19.

«Crudelia», film diretto da Craig Gillespie, vede protagonista Emma Stone nei panni di una giovane Crudelia De Mon. L’origin story racconta la nascita e la trasformazione dell’iconico e malvagio personaggio. Estella De Vil, nome di origine di Cruella, è una giovane truffatrice dai capelli rosso scuro, una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer, in una Londra influenzata dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni Settanta. La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene notata dalla baronessa von Hellman (Emma Thompson), direttrice di una prestigiosa casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata. L’incontro tra le due tuttavia darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e vendicativo di Estella prenderà il sopravvento trasformandola nella Cruella che tutti conosciamo.

Titolo originale: Crudelia

Regia: Craig Gillespie

Cast: Emma Thompson, Emma Stone, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Jamie Demetriou, Kirby Howell-Baptiste, Joel Fry, Hakura Abe, John McCrea

Durata: 02:14

Anno: 2021

Trailer ufficiale: https://bit.ly/3fJjCoR

