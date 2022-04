"Culturare", il festival tra musica e libri. Ecco gli eventi in programma oggi a Mesagne

MESAGNE - Parte oggi il festival "Curlturare", che interesserà la città di Mesagne fino al 25 aprile. Di seguito il programma con tutti gli appuntamenti previsti per la giornata:

- Il gruppo musicale Tam Tam Morola (Senegal) - alle ore 10:00, presso l'ingresso del Castello - ha accolto con musiche e canti gli ospiti istituzionali del festival

- Conferenza di apertura "Il Manifesto di Culturare", alle ore 11.00 presso l'atrio del Castello; intervengo Gianfranco Lopane - assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica - e Pierangelo Argentieri, fondatore 'Puglia Walking Art'; modera Marco Calò, consulente alle Politiche Culturali e Scolastiche di Mesagne

- Ore 16.00 visita guidata (info e prenotazioni al 329 166 8064)

- Convegno ‘L'innovazione per valorizzare’: intervengono Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Vincenzo Bellini, presidente del Distretto Puglia Creativa, Giuliana Pajola, 'Woa Creative Company'; Davide Carioni, 'Woa Creative Company'. Modera Cosimo Saracino, giornalista - ore 17.00 atrio del Castello

- Alle ore 17.00 in Piazza IV novembre il giornalista Antonio Caprarica presenta il suo libro "E non vissero per sempre felici e contente”

- Dalle 17.00 alle 20.00, piccoli musicisti e performer per il centro storico, a cura della Scuola Secondaria di I grado 'Materdona-Moro'

- Alle ore 20.00 in Piazza IV Novembre Sara Lucaroni presenta 'Sempre lui. Perché Mussolini non muore mai'

- Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in piazza Commestibili proiezione del videomapping interattivo a cura di ‘Woa Creative company’

- Ore 21.30 in Piazza Orsini del Balzo appuntamento con ‘Culturare la Pace’, cerimonia di apertura di "Culturare 2022" scritta e diretta da Mirko Lodedo, con la partecipazione di: Hysterrae (Italia del Sud - Iran); TamTam Morola (Senegal); tessuto corporeo – Danza Contemporanea; ArtMove – Danza Contemporanea; Anna Pinto Balena bianca – tessuti aerei; Zona 167 – percussioni contemporanee; concerto Bandistico cittadino 'Città di Mesagne'; Compagnia Atto Terzo; Donatello Pentassuglia

– Sand Art; Teatro Carticu’ Arda Hatunoglu (Turchia) – Slackline

- Ore 23.00 in Piazza Commestibili concerto dei "Vudz"

- Ore 24.00: Atrio del Castello spettacolo ‘Siamo Tutti figli di Troia’, trilogia narrazione epica omerico – virgiliana, ‘L’Eneide’ di e con Giuseppe Ciciriello, Piero Santoro e Ferdinando Filomeno.