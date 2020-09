“D’autore d’estate 2020” continua ogni sera fino al 18 settembre

ERCHIE - La rassegna “D’autore d’estate 2020” organizzata dal “Nuovo cinema Paradiso” di Erchie continua. Tenendo conto della partecipazione di pubblico e dell’apprezzamento per la scelta delle pellicole - un viaggio tra il cinema d’autore di ieri e oggi – le proiezioni proseguiranno ogni sera fino a venerdì 18 settembre col consueto doppio appuntamento. Per i più piccoli sono previsti i film di animazione “Pinocchio” (12 e 13 settembre) e “La Gabbianella e il Gatto” (16 e 17 settembre), entrambi alle 19.30. La rassegna è organizzata dalla Regione Puglia in partnership con il Comune di Mesagne ed è finanziata dalla Fondazione “Apulia Film Commission”. L’ingresso è gratuito, per prenotarsi telefonare al 3880930378. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.