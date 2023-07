“Da 100 a 10. Un viaggio nella musica in Rolls-Royce”. Angelo Calculli si racconta

SAN MICHELE SALENTINO - Sarà presentato mercoledì 19 luglio in piazza Marconi il libro di Angelo Calculli manager di Achille Lauro dal 2018 al 2022. Appuntamento alle 21 di mercoledì in piazza Marconi, special guest Pinuccio e live music show di Nahaze, Cali e Candyvan.

Artefice del successo mainstream di Achille Lauro, così come l’artista stesso ha dichiarato in un’intervista a Il Sole 24 Ore: “Angelo, che se non ci fosse probabilmente oggi non staremmo facendo questa strada perché è una persona che...un grande visionario, che ha messo tanta della sua esperienza, non solo nella mia musica, ma nella mia vita. Mi ha insegnato tanto e appunto, mi ha anche permesso di osare perché molte volte anche rischiare è importantissimo”. CALCULLI racconta all’interno del suo libro cosa voglia dire essere un manager musicale con un case study tra i più emblematici della storia musicale italiana pop contemporanea, con quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una come super ospite, grazie a una strategia manageriale frutto di visione, studio, esperienza e istinto. Con passione, sincerità e precisione, offre uno sguardo dietro le quinte ad aspiranti manager, fan e appassionati di musica, analizzando i successi, senza nascondere le insidie di un ruolo che affascina molti ma che rimane spesso nell’ombra.



"Angelo Calculli è tra i nostri ‘concittadini’ più illustri, grazie alla sua notevole capacità manageriale e ai suoi stretti legami nel mondo della musica. La sua esperienza può essere un modello di ispirazione per numerosi giovani. Anche per questo motivo, abbiamo invitato i neo diciottenni a partecipare a questo evento straordinario, che vedrà anche la partecipazione di molti artisti. Nell'estate del 2023, San Michele Salentino si sta confermando come una meta privilegiata per visitatori e turisti. Abbiamo investito in questa direzione e oggi possiamo constatare i risultati ottenuti. Desidero ringraziare Angelo e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione." - afferma il Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini.



“Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione comunale di San Michele Salentino per concedermi l’onore di poter presentare il mio libro alla comunità ed in particolare ai giovani.” – dichiara ANGELO CALCULLI, che prosegue - “Dopo aver girato per qualche anno nell’alto Salento alla ricerca di un luogo in cui rifugiarmi per cercare quello che le grandi città oggi non sono più in grado di offrire, aria pura, pace, tranquillità e natura, sono arrivato a San Michele e mi è sembrato di essere subito a casa. La semplicità, la cordialità e la generosità della gente di San Michele sono stati subito un tocca sana per il mio cuore. Credo di poter affermare che questo luogo ha una campagna tra le più belle che io abbia visto e sono sicuro che una amministrazione comunale così giovane potrà valorizzare al massimo la crescita turistica del territorio. “ - conclude.



“Da 100 a 10. Un viaggio nella musica in Rolls-Royce” presenta nella quarta di copertina un QR code che una volta scannerizzato con il proprio smartphone, conduce ad una landing page ricca di contenuti esclusivi ed in continuo aggiornamento, tra cui la filmografia inedita di ANGELO CALCULLI.

I proventi dell’autore derivanti dalla pubblicazione saranno devoluti in beneficenza a Don Angelo Tataranni, Emporio Solidale “Il Granello di Senape” – Parrocchia S. Rocco, Matera.



Acquista “Da 100 a 10. Un viaggio nella Musica in Rolls-Royce” qui: https://amzn.to/3MHhrD5

ANGELO CALCULLI, dopo una vita da avvocato d’azienda, passa al cinema e alla musica, vincendo premi prestigiosi e animando la vita culturale della sua terra. Poi arriva l’incontro con Lauro De Marinis, meglio noto come Achille Lauro che lo porta ad abbandonare il mondo cinematografico per dedicarsi a quello della musica. Per molti anni lavora come avvocato d’impresa per grandi aziende italiane e multinazionali sia del mondo agro-industriale che del Food & Beverage, anche con un lungo trascorso in Florida, dove collabora come legale di aziende italiane e americane allo sviluppo di reti distributive, in particolare nella contea di Miami. Dopo la crisi dell’export del 2002, causata dalla forte valorizzazione dell’euro sul dollaro, la sua attività si concentra in Italia e in particolare nel mondo delle grandi imprese del distretto del mobile imbottito di Puglia e Basilicata. Nel 2008 le aziende vertice del distretto del mobile imbottito, lo nominano project leader della task force nata per contrastare la crisi di settore e nello stesso anno fa parte del direttivo Api Matera, nella sezione mobile imbottito.

Una costante, però, nella sua vita c’è sempre stata: la forte passione per la musica e per il cinema. Produce diversi cortometraggi di successo nel circuito festivaliero e vince il Globo d’Oro come produttore del corto “Sassiwood” con Sergio Rubini. Co-produce anche interessanti lungometraggi tra i quali: “L’Esigenza di unirmi ogni volta con te” con Marco Bocci e Claudia Gerini, con la regia dello scomparso Tonino Zangardi, “L’Eroe” con Salvatore Esposito e Cristina Donadio, ed altri.



Attualmente è Direttore Artistico di MK3, generatore di crescita e successo per nuove leve della musica pop/urban italiana ed è anche manager di artisti del calibro di Joe Bastianich (per le attività legate alla musica) e Michele Monina. Angelo Calculli è inoltre Direttore Artistico dell’Oversound Music Festival, della rassegna Estati D’Animo di Matera e dei progetti "Trio" e "Orchestra" con Claudio Santamaria.