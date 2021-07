Dante a san Biagio in un video sulla Divina Commedia

Indirizzo non disponibile

SAN VITO DEI NORMANNI - Filmato su Dante davanti alla cripta di San Biagio. Nel calendario degli eventi estivi confezionato dalla civica amministrazione, assessorato alla Cultura, ne figurano alcuni dedicati a Dante, in occasione del settimo centenario della morte del Sommo Poeta. Uno di essi è quello in programma mercoledì 28 luglio, presso la cripta di San Biagio. Proprio davanti all’ingresso della grotta affrescata, alle 20.30, sarà proiettato il video (della durata di 30 minuti) che – attraverso la tecnica detta “painting in motion” - approfondisce gli aspetti scientifici e filosofici della Divina Commedia, curato dalla Star Movie di Sergio Lipari: si tratta di una iniziativa culturale che ben si inserisce nell’incantevole scenario dell’insediamento rupestre di contrada Jannuzzo.

Per l’occasione, ci sarà un’apertura straordinaria della cripta (dalle 20 alle 20.30). È obbligatorio prenotarsi allo 0831 951368.