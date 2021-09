Dante Alighieri e i suoi riflessi sulla cultura salentina: l'incontro

BRINDISI - Nell’ambito della manifestazione culturale Storie della nostra Storia, giovedì 30 settembre si terrà il LXIV Colloquio di Studi e Ricerca Storica dal tema: “Dante Alighieri: i riflessi nella storia e nella cultura del Salento”.

L’incontro, che inizierà alle 17.30 presso la History Digital Library, l’innovativa biblioteca di comunità che ha sede nella Casa del Turista, sul lungomare di Brindisi, in viale Regina Margherita 44, è organizzato dalla sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia in collaborazione con il Comitato di Brindisi della Società Dante Alighieri, la Fondazione Tonino Di Giulio e In-Chiostri.

Patrocinato dal Comune di Brindisi, l’incontro sarà aperto dagli indirizzi di saluto del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, della presidente della Fondazione Di Giulio, Raffaella Argentieri, e della presidente della sezione di Brindisi della Società Dante Alighieri, Teresa Nacci.

A coordinare i lavori sarà Ettore Catalano, professore onorario di Letteratura Italiana presso l’Università del Salento. Interverranno: il professore Antonio Mario Caputo, segretario della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, che relazionerà su: “Una versione brindisina della Divina Commedia. La Mundana cummedia di Alfredo Galasso”, e il professore Tommaso Urgese della Brigata Amatori Storia e Arte, che relazionerà su: “Traduzioni e imitazioni in dialetto salentino della Divina Commedia dal 1800 ad oggi”. È prevista, inoltre, la lettura di canti della Divina Commedia nelle versioni dialettali di Claudio Santoro e Antonio Baldari.

Per informazioni e prenotazioni: www.hdlibrary.it Le prenotazioni saranno possibili da sabato 25 settembre. Accesso con Green Pass.