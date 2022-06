Dante in Bici, il tour passa da Ostuni

OSTUNI – Sarà ad Ostuni il prossimo 27 giugno il “Dante in Bici” nella seconda edizione dell’impresa ciclistico – letteraria ideata da Giorgio Battistella e promossa da Teatro Viandante.

Lo scorso anno il noto fine dicitore trevigiano, da anni già interprete dei versi danteschi, ha condotto la sua declamazione insieme all’amata bicicletta attraverso un itinerario che lo ha portato dal Veneto, all’Emilia Romagna, alle Marche fino all’Umbria e alla Toscana riscuotendo ovunque interesse e gradimento da parte del numeroso pubblico presente agli spettacoli. Circa quindici tappe ospitate presso associazioni, parrocchie, privati, amministrazioni comunali dove Giorgio Battistella ha offerto, con il suo inconfondibile stile, una originale serata dantesca.

Incoraggiato dalla prima felice esperienza è dunque pronto a ripartire con la Divina Commedia nello zainetto alla volta della Puglia dove è atteso per il Dante in Bici tour 2022.

La partenza avrà luogo il 24 giugno da Treviso, in treno, direzione Bari. Da qui inizierà il percorso ciclistico a tappe ciascuna delle quali vedrà Giorgio Battistella fermarsi in una delle località previste per la declamazione dei versi danteschi nelle piazze o nelle sale messe a disposizione da amici, simpatizzanti, enti.

Numerose sono state le adesioni alla proposta tanto da poter sviluppare un variegato itinerario che spazierà in lungo e in largo, per una percorrenza di circa 950 km, la bella terra di Puglia, e non solo in verità, soffermandosi nelle più caratteristiche località della regione: Bari (sabato sera 25 giugno), Alberobello (26 giugno), Ostuni (27), Lecce (28), Nardò (29), Presicce (30), Santa Cesarea (1 luglio), Porto Cesareo (2 luglio), Taranto (3), Altamura (5), Spinazzola (6), Andria (7), Ruvo (8), Trani (9), Manfredonia (10 luglio), Vieste (11), Marina di Lesina (12), Foggia (13). È prevista anche una fermata in Basilicata e precisamente a Matera (4 luglio), in un antico chiostro francescano nel suggestivo centro storico.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti gli amici che hanno collaborato all’iniziativa del Dante in Bici tour 2022. Grazie ad Anna Fietta di Ravenna che ha realizzato il Logo.

Il Tour potrà essere seguito anche sulla pagina Facebook dell’autore “Ascolto Dante e vivo”.

Giorgio Battistella nato a Treviso settecento anni dopo Dante Alighieri, si appassiona alla sua opera principale fin dai tempi del Liceo. Da anni propone occasioni di ascolto centrate sui canti della Divina Commedia, dai più famosi ai meno noti. È laureato in Teologia e in Scienze dell’educazione con una tesi dal titolo “L’ascolto della Divina Commedia come occasione di crescita e formazione per gli adulti”. È membro della Società Dante Alighieri di Treviso.