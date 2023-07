Davide Ambrogio a Torchiarolo per il festival musicale “Il Cammino Celeste”

TORCHIAROLO - Mercoledì 26 luglio (ore 21 - ingresso libero fino a esaurimento posti - info 3392063444) ad Agorà in Contrada Piutri a Torchiarolo con "Evocazioni e invocazioni" del cantante e polistrumentista calabrese Davide Ambrogio prosegue l'ottava edizione del festival musicale e culturale "Il Cammino Celeste", ideato e diretto dalla flautista Giorgia Santoro. Dopo essersi aggiudicato il Premio Loano Giovani con "Linguamadre" e aver conseguito da solista i premi Musica contro le Mafie ed Ethnos Gener/Azioni 2020, Ambrogio presenta l’album d’esordio "Evocazioni e invocazioni". Già inserito nella Transglobal Music Chart e nella World Music Chart Europe, l’album è stato premiato da Songlines Magazine per la Top of The World Album di novembre. Il disco è il risultato di un lavoro che recupera le molteplici funzioni del canto, capace di tradurre un’espressione vocale legata alla tradizione orale Aspromontana calabrese in elementi sonori contemporanei. Così come nella musica di tradizione orale ogni canto ed ogni suono si manifestano all’interno di un rito, ciascun brano del concerto è legato a una specifica funzione – dalla ninna nanna al canto di protesta, dal lamento allo scongiuro. Nel concerto, l’artista calabrese costruisce intorno alla voce uno spettacolo immersivo attraverso l’utilizzo di lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, zumpettana, zampogna e live electronics. Nella ricerca timbrica, melodica e ritmica, lo spettacolo racconta una verità intima ed attuale, in grado di evocare suggestioni diverse, nel presente. Prima del live (ritrovo alle 18 - prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836) si partirà da Agorà per un percorso lungo la Via Francigena nei dintorni dell'area archeologica di Valesio, fra l'ombra degli oliveti ed i profumi della macchia mediterranea alla scoperta di tesori nascosti.

I prossimi appuntamenti del festival coinvolgeranno l'arpista Angela Cosi (giovedì 27 luglio a Sannicola), il quartetto vocale Faraualla (sabato 29 luglio a Torre Chianca di Porto Cesareo), il trio La Cantiga de la Serena (domenica 30 luglio a Ceglie Messapica). La tappa di sabato 29 luglio sarà ulteriormente impreziosita sin dal pomeriggio (con laboratori per i più piccoli, la visita guidata della mostra “Rotte merci e navi: il racconto continua!” e un incontro) grazie al progetto “Il mare è femmina - in cammino verso la parità di genere”, promosso da Officine Arca APS e realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia attraverso l’avviso pubblico "Futura. La Puglia per la parità".

Dal 2016 il Festival propone un programma di concerti, incontri, cammini e visite guidate con l'intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. I pellegrini percorrevano il prolungamento della via Traiana (candidata con la via Appia a Patrimonio Mondiale dell’Unesco) che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra”. Strada romana che si ricongiungeva alla “Sallentina”, altra antichissima strada greco-messapica prima e romana poi, che congiungeva Taranto a Otranto passando per Santa Maria de Finibus Terrae a Leuca.

Il festival Il Cammino Celeste è un evento ideato da Giorgia Santoro con la produzione di Zero Nove Nove, realizzato in collaborazione con Agorà (Torchiarolo), Officine Arca APS (Guagnano) e le amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Ceglie Messapica, Porto Cesareo, Sannicola, Tricase con il patrocinio dell’Associazione europea delle vie francigene, Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale in partenariato con Arci Lecce, Il Giunco, Associazione Meditinere, Centro Educazione Ambientale di Porto Cesareo, Associazione Mollare mai, Salentofilia e con il sostegno di Cantine Leuci, Ekalò, trePietre, MC Motors srl, Masseria Rifisa. Info e programma www.ilcamminoceleste.it.