Dea e Vinicius, due artisti e due generazioni a confronto

MESAGNE - Andréa “Dea” GIL è una nuova promessa del canto, di origine brasiliana, nativa della città di San Paolo ha alle spalle una carriera da modella ed ha lavorato per famosissimi brand, quali Nivea e American Swiss.

La voce di Dea è potente e penetrante, con timbriche vicine al soul. L’artista tuttavia non ha mai trascurato l'amore per la sua terra e per i generi musicali brasiliani più famosi al mondo: la Bossa Nova e il Samba.

Nasce così Il recital "Dea canta Vinicius - dove la Bossa Nova e il Samba prendono vita”, che vuole omaggiare il poeta, cantautore Vinicius de Moraes, uno dei padri fondatori della bossa nova, e che ha già conseguito un grande successo di pubblico e critica. Lo spettacolo - patrocinato dal Comune di Mesagne –– si terrà sabato 19 settembre, alle ore 20.30, nell'atrio del Castello di Mesagne. L’ingresso è gratuito. Nel rispetto della normativa anticovid, i posti saranno limitati con diritto di prenotazione al numero 3493853467.

Sul palco, ad accompagnare Dea, ci saranno: Francesco Scalera, voce narrante; Paolo Rosato, sax; Pasquale Suma, chitarra; Andrea Esperti, contrabasso; Marco Calabretti, batteria.