Democrazia e Costituzione: a Brindisi incontro con Gherardo Colombo

BRINDISI - Mercoledì 29 maggio prossimo sarà a Brindisi Gherardo Colombo. Su iniziativa del dipartimento Cultura della lega cittadina dello Spi Cgil di Brindisi, in collaborazione con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, ci si vuole interrogare sulla crisi della democrazia, che è crisi di rappresentanza, coinvolgendo come partner dell’evento lo Spi provinciale, l’Auser e il liceo "Ettore Palumbo" di Brindisi.

Nella mattinata l'ex Magistrato, che da anni si dedica all’educazione alla legalità, incontrerà gli studenti nell'auditorium del liceo, mentre nel pomeriggio, alle ore 17:00, ci sarà l'incontro con la cittadinanza che si terrà nella sala "Gino Strada" a Palazzo Granafei-Nervegna. Sarà l'occasione per riflettere con Colombo, ex pm del pool di Mani Pulite, di cosa significhi democrazia e come si esercita attraverso il rispetto delle regole dettate dalla Carta Costituzionale.

Si legge in una nota del sindacato: "Abbiamo bisogno di cercare risposte, di fronte al rischio del presidenzialismo, su come la democrazia si leghi alla possibilità di scelta e alla rappresentanza. Temi non di poco conto se consideriamo quale strada si stia prendendo oggi nel nostro Paese con la volontà dell’attuale Governo di modificare parti della Costituzione, invece di preservarne i principi fondamentali e fare in modo di rendere esigibili tutti quei diritti che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini".