“Diario di una donna filosofo” di Silvia Rizzo nella rassegna del Ribezzo

BRINDISI - Nell'ambito della rassegna "Il mio libro va in biblioteca-Dialogo con l'altro da sè", giovedì 9 novembre, alle ore 18.30, al Museo Archeologico "F.Ribezzo" di Brindisi - piazza Duomo 7, il Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’Arch. Emilia Mannozzi, presenta il libro “Diario di una donna filosofo” di Silvia Rizzo.

Dialogherà con l'Autore, la scrittrice Carmen Nolasco. Introduce e coordina il giornalista Renato Rubino.

Sinossi

“E scrivo per non pensare. E scrivo poesie perché la poesia ha una felicità che le è propria. Il linguaggio poetico aggiunge altro: è capace di creare un altro pensiero. E mentre il filosofo rivela le cose il poeta copre la nudità delle cose”.

Mancano otto giorni alla primavera, l'aria si è fatta più calda e piacevole. Mi piace vedere la gente che va in bici alla domenica, il silenzio e la pace mattutina del mio quartiere. Non pensavo che a trent’anni mi sarebbero piaciute cose del genere. A venti ero convinta che la vita andava vissuta per qualcosa di veramente importante, essere inviati come reporter in zone martoriate dalla guerra o da catastrofi simili per raccontare "la verità". Rischiare la vita ogni giorno per una causa, essere lontana dalla vita di tutti giorni, banale e noiosa come la mia esistenza e tutti quelli che ne facevano parte. In giro per il mondo senza avere mai il tempo né voglia di mettere radici, non essere costretta a chiudermi in un rassicurante e grinzoso quadretto famigliare. L'idea che avevo di me da adulta è così lontana da quella reale che a volte penso di non essere più io quella ragazza piena d'entusiasmo e di aspettative verso la vita che ero.

Note sull’Autore

Silvia Rizzo si è laureata in Lettere classiche, Archeologia e Filosofia presso l’Università di Lecce dove si è perfezionata in Filologia classica. A Modena ha collaborato con la rivista di scrittura e critica letteraria “Bollettario” diretta da E. Sanguineti. Docente di Materie letterarie e latino attualmente si occupa di Progetti Nazionali per il Miur. Ha curato diverse iniziative culturali fra cui, nel 2019, il progetto “Amico libro” che promuove i libri e gli autori del territorio presso la scuola in cui insegna. Nel 2021 è stato pubblicato il suo primo romanzo “Vita in affitto”, Edizioni Les Flaneurs.