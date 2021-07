"Discover Francavilla", alla scoperta delle fontane storiche

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 10 luglio secondo appuntamento con “Discover Francavilla”, l’iniziativa che propone visite guidate tematiche alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale di Francavilla Fontana. Al centro di questa nuova esplorazione ci sarà il tema dell’acqua, con uno sguardo particolare sulle fontane storiche dell’Acquedotto Pugliese presenti sul territorio francavillese. Il walking tour sarà a cura di Camminamenti Aps e guidato da Giuseppe Leone (travel designer e guida turistica) con il contributo di Raffaele Maria Alfonzetti, Gianfranca Michela Marchetti, Maria Giovanna Leo e Pasquale Leo del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Le fontane dell’Acquedotto Pugliese fanno parte del patrimonio di tutte le città della Puglia e hanno ricoperto un ruolo importante dal punto di vista sociale e culturale, oltre a garantire la prima acqua salubre a tutta la comunità in una terra caratterizzata da forte siccità. Le fontane furono strumento d’uso quotidiano, luogo di incontro e socialità, tra persone di quartieri diversi. La visita guidata avrà inizio alle 18.30 da Castello Imperiali. La partecipazione è gratuita con prenotazione al +39 328 759 9316.

“Questo appuntamento ci permetterà di immergerci nei luoghi della quotidianità dei francavillesi che, appena un secolo fa, ottenevano l’acqua pubblica. Un viaggio ricco di fascino – spiega l’assessora alla cultura Maria Angelotti – che compiremo insieme ai componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che hanno dedicato alle fontane un lavoro di ricerca, successivamente donato alla città.”

Proprio per favorire il recupero funzionale e culturale delle fontane storiche è stata avviata l’iniziativa “Adotta una fontana!”. Con questo progetto, promosso dagli assessorati alla Partecipazione e alla Cultura, l’Amministrazione Comunale ha inteso coinvolgere attivamente la cittadinanza, le associazioni e le imprese nel processo di valorizzazione di questi piccoli monumenti di ingegneria idraulica. A breve, grazie a questa iniziativa, saranno restaurate le fontane storiche di via Mazzini e via Terracini.

Chiunque, in forma singola o associata, può rendersi protagonista del recupero delle restanti 14 fontane sostenendo le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria, che consistono nell’installazione di cappello, manopola, rubinetto e riverniciatura, con un costo di 1.000 euro. A lavori conclusi, sarà apposta una cartellonistica con i nomi dei donatori. Discover Francavilla si inserisce nelle iniziative per il potenziamento dell’Infopoint, finanziato dalla Regione Puglia con fondi Por Puglia 2014-2020. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla pagina facebook InfoPoint Francavilla.