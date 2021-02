Torre paese di "Cunti e culacchi": novelle illustrate dai bambini, a scopo benefico

Pubblichiamo di seguito un articolo de “La voce associazione culturale a Sud” a firma di Uccio Missere e Gilberta Giangrande

TORRE SANTA SUSANNA - Alcuni giorni fa ho trovato due libricini di novelle e racconti stampati nel 1857. Autore un mio “collega” sicuramente all’epoca famoso, essedo titolato professore di eloquenza presso la Regia Università del Regno delle Due Sicilie a Napoli. Si tratta di graziosissime novelle per fanciulli con in appendice un dizionario che spiega in modo magistrale il significato di detti e parole dell’Italia Meridionale Preunitaria. Mi è venuta un’idea ricordandomi dei culacchi e dei cunti che mio nonno, mia madre, la nunna milia mi raccontavano, specie di inverno vicino alla frascera.

Ne ho parlato con Gilberta Giangrande che deve spesso sopportarmi e subire le mie “angherie” (poveretta!) e insieme abbiamo pensato di ristampare i due libricini (purtroppo manca un tomo) accompagnando le novelle con disegnini dei nostri bimbi ai quali prima leggeremo.

Abbiamo intenzione di fare dei video dove un lettore leggerà le novelle i video “gireranno sui social e speriamo anche nelle nostre scuole. Al contempo inserire i nostri (torresi, brindisini) cunti e culacchi tra le novelle del professore di Eloquenza. Istituire una giornata di “cunti e culacchi” e devolvere il ricavato della vendita dei nuovi testi a borse di studio che aiutino chi ha voglia di studiare. Chi vuole darci una mano ci contatti. Non chiederemo alcunché alle Istituzioni ma non disdegneremo il loro aiuto.