Documentari e fumetti per la Giornata Mondiale del Rifugiato a cura di Arci Brindisi

CAROVIGNO - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall'Onu con ricorrenza il 20 giugno, Arci Brindisi, ente gestore del progetto Siproimi di Carovigno propone alcuni eventi per portare l’attenzione sul tema dell’accoglienza e del diritto d’asilo.

Sabato 8 Agosto con proiezione alle pre 21 nel Parco delle Colonne, del film documentario "Tutto bene per me", nato dalla collaborazione tra ArciBrindisi e Nauta Studio, con regia di Paco Maddalena; il documentario racconta tre esperienze diverse di integrazione nel Comune di San Pancrazio Salentino.

Il 20 agosto, nel cortile del castello Dentice di Frasso, chiude la rassegna la presentazione del fumetto "Gli exTra diVersi e l'acqua della fontana", frutto di un laboratorio di fumetto partecipativo, in cui ragazzi del progetto e non, inventano una storia, personaggi, e disegnano le tavole del fumetto. Un percorso che ha reso protagonisti ragazzi di generazioni diverse, con storie diverse, ma accomunati dalla stessa passione per la narrazione e il disegno.

Si può partecipare, previa prenotazione, nel rispetto delle misure anti Covid.