“Donne e Caporali” : la lotta delle braccianti raccolta in un libro

CISTERNINO - Per la rassegna “Tramonto letterario in villa…e non solo…” La Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore” presenta: Donne e Caporali di Gianna Caroli Cisternino, giovedì 11 agosto alle 19:30, presso la Villa comunale di Cisternino, nono appuntamento della rassegna “Tramonto letterario in villa…e non solo…” con la presentazione del libro “Donne e caporali” della prof.ssa Gianna Caroli per Poiesis Editrice. L’evento è organizzato dall’ equipe della Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore”, progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni, in collaborazione con il Laboratorio della memoria Auser Cisternino. Gianna Caroli ha affiancato la sua attività di docente, presso la Scuola Elementare prima e poi come insegnante di Filosofia e Storia nei Licei, al suo impegno nel Sindacato in cui ha ricoperto importanti incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale. Non meno importante il suo impegno nella politica iniziato nel 1972 con la prima elezione a Consigliera Comunale e proseguito poi negli anni ricoprendo varie cariche, tra cui anche quella di Vicesindaco. Attualmente è Presidente dell’Università Popolare Auser, che promuove l’invecchiamento attivo e l’Educazione permanente. Accesa protagonista della lotta contro il caporalato negli anni ’70, la professoressa Caroli ha affidato alle pagine di questo libro le storie di donne, braccianti agricole della Valle d’Itria, che hanno lottato nel decennio degli anni Settanta contro i caporali che le sfruttavano e taglieggiavano, contro una mentalità violenta, bassi salari, intermediazione illegale, trasporti non sicuri. Un libro intriso di passione, sofferenze, speranze e, soprattutto, di memoria, a difesa della dignità del lavoro e delle conquiste della democrazia, che “non sono mai per sempre ma vanno difese ogni giorno”. Partecipa all’incontro Azmi Jiarjawi, Segr. Reg. FLAI – Dipartim. Immigraz. CGIL Puglia. Dialoga con l’autrice Renza De Cesare, Presidente Commissione Pari Opportunità. Letture a cura degli Utenti Università Popolare Auser Cisternino. Interventi musicali con i docenti Paola D’Amico e Cosimo Gigliola.