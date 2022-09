“Dreams” con i Brindisi Performing Arts al castello di Carovigno

CAROVIGNO - Singolare iniziativa del Consorzio Albergatori di Carovigno che, nell'ottica di promuovere la cultura e le bellezze del territorio, ha acquistato un pacchetto di biglietti per consentire a cittadini, visitatori e turisti di assistere al prossimo spettacolo del Brindisi Performing Arts, in programma venerdì 2 settembre, ore 21.30, nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno. L’evento è organizzato da AlphaZTL Compagnia D’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, in collaborazione con APS Le Colonne, diretta da Anna Cinti, che curerà la visita guidata nel castello, iniziativa che precede l’appuntamento in cartellone.

Di scena "Dreams" di Sonic Poets, concerto-spettacolo scritto dal compositore emergente Alessandro Alfonsi, con la regia di Vasco Mirandola.

“Dreams” trasforma l’idea di “concerto”, esce dai soliti schemi musicali e crea una performance a tutto tondo con tanto di regia, luci, scenografia, abiti di scena e parti recitate dagli stessi musicisti.

Lo spettacolo, grazie ad un repertorio musicale molto vario e raffinato, ad una scenografia semplice ma accattivante, a parti recitate ben curate e a testi poetici di qualità, accontenta gli amanti della musica, del teatro e della poesia.

La scenografia, fatta di quadri luminosi, esalta le potenzialità espressive della scena mettendo ciascun musicista all’interno di un quadro di luce.

“Dreams” parla del sogno come luogo del possibile, luogo che abbiamo bisogno di esplorare e vivere per ritrovare la speranza e il coraggio di essere umani e veri, in un mondo che non ci lascia il tempo di capire chi siamo.

I ticket gratuiti non sono prenotabili, saranno distribuiti ai primi 100 spettatori che si presenteranno al botteghino in occasione della visita guidata e dello spettacolo.

La visita guidata alla scoperta del maniero, a cura dell'APS Le Colonne, inizierà alle ore 21.00.

"L'iniziativa ha una triplice valenza- ha spiegato Enzo Di Roma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno-. È un modo per far conoscere le bellezze del territorio, perché la performance musicale è preceduta da una visita guidata nel castello, è un'ulteriore forma di accoglienza nei confronti di chi decidere di trascorrere una serata nel nostro Comune o degli anche degli ospiti delle nostre strutture ricettive, ma è anche un modo per promuovere la cultura e lo spettacolo intesi come volano di sviluppo di un territorio che necessita di sinergie per crescere".