“Dress Code – Rosso Sangue” il thriller di Marina di Guardo a Mesagne

MESAGNE -La scrittrice Marina Di Guardo presenta a Mesagne il suo ultimo romanzo

Il thriller ‘Dress Code – Rosso Sangue’ è ambientato nel mondo della moda milanese; l’autrice è anche nota per essere la madre dell'influencer Chiara Ferragni



La presentazione del libro si svolgerà il prossimo sabato 30 aprile, presso l’Auditorium del Castello di Mesagne alle ore 19.

L’autrice, affermata scrittrice di thriller che vanta la pubblicazione di otto romanzi, è una firma molto apprezzata nel panorama letterario dai numerosi amanti del genere. La scrittrice è apparsa in televisione ospite di trasmissioni televisive tra cui “Porta a Porta”, “Mattino Cinque”, “La vita in diretta” ed è anche nota per essere la madre di Chiara Ferragni, tra le influencer italiane più famose al mondo. Dopo i saluti istituzionali, dialogherà con l'autrice la giornalista Rosa Maria Messia. L’iniziativa è patrocinata da Regione Puglia e Città di Mesagne, We are in Puglia e Presidi del Libro del Capo di Leuca, promossa da Salentosophia animazione culturale e dalla Libreria Caforio libri&musica. Ingresso libero.