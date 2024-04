“Due in una per tutte” spettacolo teatrale contro la violenza di genere

MESAGNE – La Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne, organizza per sabato 20 aprile 2024 alle ore 20, presso il teatro comunale di Mesagne, “Due in una per tutte”, uno spettacolo emozionante, toccante ma anche dinamico e coinvolgente, dentro e fuori dal palco, prodotto dall’O.d.V. “Raffaella c’è”. Ventidue personaggi in scena, tra attori e ballerini, che con sensibilità passeranno dal registro drammatico a quello brillante per trattare temi importanti come la violenza di genere, il pregiudizio, il retaggio culturale e l’accettazione delle differenze.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’On. Toni Matarrelli sindaco di Mesagne, del dott. Antonio Calabrese, consulente alle pari opportunità e presidente dell’ambito territoriale BR 4, di Anna Rita Pinto, presidente della Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne e di Doriana Presta, presidente dell’O.d.V. “Raffaella c’è” e madre adottiva del figlio della sorella gemella Raffaella, uccisa il 25 novembre 2015 per mano del marito.

Direzione artistica dello spettacolo: Antonio Pompameo; sceneggiatura: Cristina Pedali; Coreografie: Antonio Pompameo e Lucia Marullo; consulenza Musicale: Vincenzo Presta. In scena: Antonio Pompameo, Antonella Miccoli, Carola Sturdà, Chiara Pedali, Cristina Pedali, Doriana Presta, Donatella Vetrano, Elena Gioffreda, Eleanna Rizzo, Emma Guerrieri, Francesca Capodieci, Gaia Licchelli, Imma Pompameo, Katia Pedali, Lucia Marullo, Maria Rita Marasco, Maria Grazia Panna, Maria Grazia Pezzuto, Maria Elena Rizzo, Sonia Capodieci, Valentina Rigante, Valerio Preste.

Ingresso gratuito, posto libero senza prenotazione.

Apertura teatro ore 19:15; inizio serata ore 19:45; sipario ore 20.