Duo pianistico al festival di musica classica contemporanea di Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - Si svolgerà venerdì 17 settembre 2021 alle ore 19 presso il teatro comunale di Ceglie Messapica, il terzo appuntamento della rassegna Caelium Classica Contemporanea Festival - Musica del '900 e contemporanea.

Ad esibirsi il duo pianistico Aventaggiato - Matarrese, Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, entrambi al pianoforte con musiche di Philipp Glass, Four Movements for Two pianos, Claude Debussy, En Blanc et noir, Avec emportement, Lent. Sombre, Scherzando, Maurice Ravel, Rapsodia Spagnola, per 2 pianoforti, Preludé à la nuit - Très modéré, Malaguena - Assez vif, Habanera - Assez lent e d'un rythme las, Feria - Assez animé.

Il duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese ha studiato sia in duo che da solista con i maestri Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa Somma, Francois Joel Thiollier. Entrambi sono docenti di pianoforte presso il Conservatorio "Piccinni" di Bari e svolgono attività concertistica sia da solisti che in duo pianistico che li porta a tenere concerti in diverse città italiane ed estere.

Sono inoltre direttori artistici del Concorso Internazionale Pianistico Città di Acquaviva delle Fonti - Premio Giovanni Colafemmina. Si dedicano in particolare a pagine musicali da lungo tempo dimenticate. La ricerca di composizioni per pianoforte a quattro mani ha permesso di scoprire inaspettatamente una copiosa letteratura in parte del tutto sconosciuta e di offrire nelle sale da concerto opere spesso dimenticate o sconosciute. Nel bicentenario della nascita di Franz Liszt, hanno eseguito una delle pagine più rappresentative e impegnative del repertorio per due pianoforti: la nona sinfonia di L. van Beethoven nella trascrizione originale del musicista ungherese.

"Coppia di pianisti estremamente dotati dal punto di vista strumentale, ma soprattutto illuminata, in piena identità di vedute, da uno spirito analitico lucido e fecondo, sorretto da una sensibilità poetica sincera e fremente" (Gazzetta del Mezzogiorno - Nicola Sbisà)

Ingressi:

biglietto intero €10

biglietto ridotto under 30 e over 65 €6

abbonamento 15 concerti €60

abb. ridotto soci Caelium e C.R.A.L.T. 15 concerti €30

Per info e prenotazioni cellulare WhatsApp 327 7117 561