"E crisci fili..." commedia in vernacolo

BRINDISI - Torna in scena la Compagnia teatrale “Il Sipario”, con una commedia divertentissima scritta e diretta da Riccardo Congedo, dal titolo “E crisci fili…”.

Una simpatica famiglia di contadini che, con tanto sacrificio, paga gli studi al proprio figlio per farlo diventare dottore, desiderando per un lui una compagna accanto all’altezza delle loro aspettative. Ma il figlio non è proprio dello stesso parere.. Riusciranno nel loro intento? Tra simpatici familiari e non, che si intromettono nella vicenda, questa commedia promette tante risate. Aiuto regia e adattamenti musicali affidati ancora una volta ad Antonio Basile. La compagnia vi aspetta quindi Venerdì 12 Maggio alle 21:00, presso il Cine Teatro Impero di Brindisi.

Platea numerata 10 euro e Galleria 8 euro.

Biglietti disponibili presso Caffè del Teatro in Via Dè Terribile - Brindisi (accanto al Teatro

Impero).

Per info 347.7909145