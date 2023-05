"Echi dall’America Latina" concerto a Mesagne

MESAGNE – Per l’ultimo concerto della Stagione Concertistica di Mesagne, il Duo chitarristico Ri-Ga, chiude il programma presso il Teatro Comunale. Riccardo Calogiuri, talento del panorama chitarristico italiano e internazionale, musicista pluripremiato e vincitore della chitarra d’oro come promessa italiana a soli 19 anni, insieme Gabriella Lubello, sua insegnante e straordinaria chitarrista, si esibiranno venerdì 5 maggio alle ore 20, ingresso alle 19.30. “Echi dall’ America Latina” è il titolo dello spettacolo, il tema della serata sarà interamente incentrato sulle sonorità del Sud America, da Cardoso a Piazzolla, da Nazareth ad Assad per approdare alla musica popolare venezuelana di Fernandez e Figueredo. Un viaggio musicale estroso e imprevedibile, ricco di molteplici sfumature melodiche, che conquisteranno l’ascoltatore guidandolo nel repertorio latino-americano dal tardo ottocento fino ai giorni nostri.

< >, così il direttore artistico Andrea Crastolla introduce l’imminente concerto, soffermandosi su un primo bilancio della nuova Stagione Concertistica.