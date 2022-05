"Educare allo sguardo", incontro in streaming con la scrittrice Claudia Mencaroni

MESAGNE - "Educare allo sguardo", Claudia Mencaroni ospite in diretta streaming della rassegna "Il maggio dei libri": l'evento si terrà oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 16.30. Per partecipare collegarsi al link https://meet.google.com/ean-zmty-vqi. Claudia Mencaroni si occupa da diversi anni di libri anche come editor e redattrice. Perché, come dice di sé, "quando non li scrive, riscrive, legge, corregge o mette a posto, ne parla. Oppure ne fa punto di partenza per percorsi di creatività e arteterapia".

Di origini pugliesi, si è andata affermando negli ultimi anni nel mondo della letteratura dell’infanzia, risultando finalista al Premio Andersen 2019 come Miglior libro per la fascia di età 6-9-anni con "Seb e la conchiglia" (Verbavolant). Laureata in critica teatrale, ha frequentato un master di scrittura e tecniche di storytelling alla Scuola Holden di Torino e ha conseguito un master in arti e terapie espressive all’Istituto teatrale europeo di Roma. Ha pubblicato raccolte di racconti per Pons GmbH ed è autrice di varia per Newton Compton.

Diversi i suoi lavori per bambini editi da VerbaVolant. Tra questi "La fabbrica delle mamme", illustrato da Giulia Cregut, e "Lenticchia. Dall’altra parte del mondo". Sempre per VerbaVolant è uscito nel 2021 "Nel regno di nientepopodimenoché", con illustrazioni di Serena Mabilia. A Mesagne interverrà sul tema "Educare allo sguardo" in un momento di ascolto e confronto aperto e dedicato in particolare ai genitori, un invito alla lettura che vuole essere anche un piccolo consiglio a prestare attenzione alle piccole cose.

L’appuntamento è dalle 16.30 alle 17.30 di oggi, mercoledì 25 maggio. Per ulteriori info e dettagli contattare biblioteca@comune.mesagne.br.it, pagina facebook "Città che legge", tel. 0831.732288 – 0831.732287. L’iniziativa è inserita nella rassegna "Il Maggio dei libri" promossa dall’Amministrazione Comunale di Mesagne e organizzata dalla biblioteca "Ugo Granafei".