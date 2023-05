Emilio Mola presenta il suo "Ripartiamo dalle basi" per la prima volta nel Brindisino

ORIA - Emilio Mola gira l'Italia per presentare il suo primo libro, "Ripartiamo dalle basi", sottotitolo: cassetta degli attrezzi per capire l'attualità e la politica. Ancora in pre-ordine, la prima fatica letteraria del giornalista brindisino (Mola è cresciuto a Oria ed è tuttora legato alla sua terra, lavoro permettendo) è stata in cima alla classifica dei besteseller italiani di Amazon. Gira l'Italia, come detto, ma colpiva una vistosa assenza. Come notava Marcello Orlandini in un editoriale pubblicato su BrindisiReport a gennaio, Emilio Mola "non ha ancora ricevuto al momento alcun invito a presentare il libro e a discutere dei suoi contenuti, malgrado la notorietà sui social e il successo di vendite". Per fortuna ci hanno pensato i ragazzi di 72024 e de "Il Libro delle Cinque" a rimediare. Il giornalista star del web e nemico giurato delle fake news sabato 20 maggio sarà a Oria a discutere del suo libro.

Si legge in un comunicato stampa: "Sabato 20 maggio giunge a conclusione Il Sabato letterario di 72024 e de il Libro delle Cinque, in media partnership con Radio Antenna Sud, una rassegna di incontri bimestrali dedicata ad autori locali e alla valorizzazione dei siti di interesse cultura della città di Oria". Il format è quello di "Autori e luoghi da scoprire". Questo è il terzo incontro, nonché l'ultimo appuntamento. Gli organizzatori hanno pensato di incrociare e collegare il tema del saggio "Ripartiamo dalle basi" di Emilio Mola alla figura di Pasquale Astore. Costui è stato un importante personaggio della storia oritana, in quanto ricoprì la carica di sindaco dal 1873 al 1882. Proprio per questo motivo è previsto il contributo di Pasquale Spina storico.

La presentazione del libro avrà come cornice la scalinata Pasquale Astore, una platea urbana a cielo aperto dove Marcello Semeraro dialogherà con Emilio Mola sui temi della politica e dell'attualità, argomenti spesso considerati ostici, ma che grazie alla penna dell'autore potranno essere compresi anche da chi non ha dimestichezza con la materia. Ma occhio al meteo: in caso di pioggia o condizioni meteo avverse la presentazione si terrà alla stessa ora al piano terra di Palazzo Martini, in piazza Domenico Albanese, sempre a Oria.