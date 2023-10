Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo e Patrizio Oliva alla dodicesima edizione di Qcine

FRANCAVILLA FONTANA - La dodicesima edizione di Qcine è in arrivo il 27 e il 28 ottobre a Francavilla Fontana: due giorni di cinema, cibo e incontri con personalità importanti dal mondo della cultura e dello sport. Saranno Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo e Patrizio Oliva gli ospiti della rassegna, che prevede anche un’intera area dedicata alle degustazioni enogastronomiche in pieno centro storico. “Qcine - Incontri tra cinema e cibo”, a cura della società di produzione cinematografica Bunker Lab e il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, si presenta così per la prima volta nella Città degli Imperiali dopo undici anni tra Maruggio e Campomarino: con un programma ricco, nel segno della destagionalizzazione e della qualità della proposta culturale, come dimostra il sostegno della Regione Puglia con Apulia Film Commission e PugliaPromozione.



“Siamo fortemente convinti” sostiene Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana, “che una città come la nostra debba garantire occasioni di cultura anche nelle serate autunnali, per questo con Qcine abbiamo voluto offrire la possibilità di vivere l'emozione del grande schermo e dell'incontro con i nostri ospiti nel Cinema Teatro Italia e poi di godersi Piazza Vittorio Emanuele II, tra i posti più belli del nostro centro storico. Ma queste manifestazioni non sono soltanto tempo libero, cultura e divertimento: significano lavoro per tante persone impegnate nelle strutture ricettive, nei locali, nei negozi. L'auspicio è che Qcine segni un nuovo inizio per la nostra comunità e le sue tradizioni e per le prossime generazioni di amanti del grande schermo”.



Come sottolineato dal sindaco, Qcine si svolgerà tra due postazioni, piazza Vittorio Emanuele II e Cinema Teatro Italia. Il programma si articolerà invece in tre momenti principali per ciascuna giornata: i talk “Spuntini di riflessione” in piazza Vittorio Emanuele, le proiezioni cinematografiche al Cinema Teatro Italia e a seguire, sempre in sala, l’incontro tra pubblico e ospiti. Già dal pomeriggio, piazza Vittorio Emanuele accoglierà l’area food a cura del Comune di Francavilla Fontana, con stand enogastronomici di importanti realtà produttive e commerciali del territorio.



“La rassegna” dichiara Carmine Sportillo, assessore al marketing territoriale e alle attività produttive, “è un ulteriore passo avanti nella strategia di promozione del patrimonio storico e culturale della nostra città attraverso un linguaggio innovativo”. Così Numa Ammaturo, assessore allo spettacolo: “L’obiettivo dell’amministrazione è costruire un percorso che coniughi valorizzazione del territorio e appuntamenti di qualità, in grado di attrarre turisti e visitatori da tutta la regione”.



Il programma in dettaglio. Per entrambe le giornate di Qcine l’inizio è previsto alle 18 con l’apertura dell’area food, che resterà attiva fino a sera. Alle 18.30 spazio a “Spuntini di riflessione”, talk a cura dello sceneggiatore Luigi Dimitri, da un’idea di Alessandro Contessa, in cui parole e immagini fanno da condimento per riflessioni su temi di attualità. In particolare, il 27 ottobre Qcine e il Comune di Francavilla aderiranno alla giornata UNESCO del patrimonio audiovisivo: con “Forchette e gavette”, il talk sarà incentrato sul cibo al fronte e sulla sua rappresentazione al cinema, con spezzoni e momenti salienti tratti da film di guerra. Il 28 ottobre invece “Spuntini di riflessione” verterà sull’evoluzione della specie umana con il divertente talk “L’uomo sapiens?”.



I film in proiezione (ore 19) saranno due, entrambi legati agli ospiti delle serate: il 27 ottobre “Stanlio & Ollio” (2018), biopic di Jon S. Baird sul finale di carriera dello storico duo comico composto da Stan Laurel e Oliver Hardy, anticiperà l’arrivo sul palco del Cinema Teatro Italia di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Solfrizzi e Stornaiolo, in conversazione col regista e sceneggiatore Luigi Sardiello, parleranno di coppie comiche e ripercorreranno le tappe più importanti della loro carriera a cominciare dagli esordi come Toti e Tata. Il giorno seguente (28 ottobre, sempre alle 19) è prevista la proiezione di “Lassù qualcuno mi ama” (1956), per la regia di Robert Wise con il pugile ribelle Rocky Barbarella interpretato da Paul Newman. Dopo la proiezione, spazio al dialogo tra Luigi Sardiello e Patrizio Oliva (ex campione olimpico, mondiale e europeo di boxe).



“Qcine - incontri tra cinema e cibo” è a cura di Bunker Lab con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana. Iniziativa realizzata da Regione Puglia, ARET PugliaPromozione e Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento “Promuovere il cinema 2023”, a valere su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Di seguito il programma in sintesi.



Qcine 2023

Incontri tra cinema e cibo

27 e 28 ottobre 2023

Cinema Teatro Italia e piazza Vittorio Emanuele II

Francavilla Fontana (BR)



Venerdì 27 ottobre



Forchette e gavette - Spuntini di riflessione per la Giornata UNESCO del patrimonio audiovisivo

Talk a cura di Luigi Dimitri

ore 18.30, piazza Vittorio Emanuele II



Proiezione: Stanlio & Ollio (2018)

Regia di Jon S. Baird, con John C. Reilly e Steve Coogan

ore 19.00, Cinema Teatro Italia



A seguire



Luigi Sardiello incontra Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (Toti e Tata)

Cinema Teatro Italia



Area Food

A partire dalle 18.00, piazza Vittorio Emanuele II



Sabato 28 ottobre



L’uomo sapiens? - Spuntini di riflessione

Talk a cura di Luigi Dimitri

ore 18.30, piazza Vittorio Emanuele II



Proiezione: Lassù qualcuno mi ama (1956)

Regia di Robert Wise, con Paul Newman

ore 19.00, Cinema Teatro Italia



A seguire



Luigi Sardiello incontra Patrizio Oliva (campione olimpico, mondiale e europeo di pugilato)



Area Food

A partire dalle 18.00, piazza Vittorio Emanuele II