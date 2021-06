“Eneide” apre il cartellone estivo al parco archeologico di Muro Tenente

MESAGNE - Sarà lo spettacolo “Eneide”, messo in scena da Giuseppe Ciciriello, ad aprire il cartellone estivo 2021 del Parco dei Messapi di Muro Tenente. La rassegna, dal titolo “Appia in Tabula”, prevede dieci spettacoli, sino al prossimo 14 agosto.

“Eneide”, in programma venerdì 18 giugno alle ore 21, è una narrazione del viaggio di Enea, in fuga dopo la caduta di Troia, con la voce di Giuseppe Ciciriello e le musiche di Piero Santoro, composte per la sua fisarmonica, e le ance a fiato di Ferdinando Filomeno.

Lo spettacolo teatrale è gratuito e non è obbligatorio prenotare. Sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro - Visita il Parco dei Messapi), se non si è già in possesso della tessera sostenitore. Con l'acquisto della tessera annuale Senior (5 euro) si ha diritto all'ingresso annuale per tutto il 2021 (durante gli orari di apertura e gli eventi) e a una visita guidata. Con l'acquisto della tessera sostenitore (15 euro) si ha diritto all'ingresso annuale per tutto il 2021 (durante gli orari di apertura e gli eventi), a una visita guidata e al parcheggio gratuito nel corso di tutti gli eventi in programma.

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/acquista

Info: 345.8723113

Appia in Tabula, con la direzione artistica di Amerigo Verardi, è un progetto di sviluppo sostenibile che mira ad una maggiore conoscenza e consapevolezza del nostro territorio. La Regina Viarum - Via Appia Antica come protagonista assoluta fa da sfondo ad un cartellone di eventi musicali, teatrali e di poesia realizzato con il contributo della Regione Puglia - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo - azione 5.

Appuntamento successivo, venerdì 25 giugno, ore 21, con “Discorso sul mito - Erigone e Dioniso” di Vittorio Continelli.

Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.30 alle h. 20.00.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Venerdì 18 giugno, ore 21 – CartiCù - Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro

(Eneide)

Venerdì 25 giugno, ore 21 – Vittorio Continelli

(Discorso sul Mito - Erigone e Dioniso)

Venerdì 2 luglio, ore 21 – Acra Teatro

(Le gocce non sono insignificanti)

Venerdì 9 luglio, ore 21 – Ananke Euterpe

(Performance poetico-musicale)

Venerdì 16 luglio, – Elius Inferno & The Magic Octagram

(Concerto rock d’autore)

Venerdì 23 luglio, ore 21 – Trithonia: Fabio Rogoli Trio

(Concerto jazz contemporaneo d’autore)

Venerdì 30 luglio, h. 21.00 – Ninfa Giannuzzi e Valerio Daniele

(Àspro - panorami di musica e parole fra tradizione e sperimentazione)

Venerdì 6 agosto, ore 21 – Marco Parente

(Poe3 Is Life)

Venerdì 13 agosto, ore 21 – Giulia Mazza

(Anima Mundi - Concerto per violoncello)

Sabato 14 agosto (concerto all’alba), ore 4,00 – Quintetto Parvaneh

(Concerto d’archi e pianoforte)