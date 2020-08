Estate di teatro: ultimi due appuntamenti a Mesagne

MESAGNE - Ultimi due appuntamenti per l’estate di teatro a Mesagne programmata dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese dopo i mesi di blocco delle attività. Al programma già annunciato a inizi agosto si aggiunge il concerto (piazza Orsini del Balzo inizio ore 21) Lucio & Mina Symphonic Memories, un omaggio a Lucio Battisti e Mina dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Vito Andrea Morra e con la partecipazione straordinaria di Guido Leone alla chitarra e le voci soliste di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Beppe Delre, Savio Vurchio. Il programma celebra i due celebri artisti della musica leggera italiana in ossequio a uno dei sodalizi più memorabili della musica leggera italiana. È noto infatti che la collaborazione artistica tra i due si basasse anche su una solida amicizia che non solo li ha visti più volte collaborare ma, dopo la scomparsa del cantautore, ha visto Mina rendergli omaggio con l’incisione di diverse cover. L’orchestra eseguirà medley alternati dell’uno e dell’altro artista passando in rassegna i brani più famosi di entrambi: Prendila così, Aver paura di innamorarsi troppo, Amarsi un po’, Sì, viaggiare, Non credere, Vorrei che fosse amore, El Porompompero, 7 e 40, Un’avventura, E penso a te, Nessun dolore, Parole parole, I giardini di marzo, Il mio canto libero, Emozioni, Dieci ragazze, La voce del silenzio, Grande grande, Non gioco più, Una zebra a pois, Tintarella di luna, Io vorrei non vorrei ma se vuoi, 29 settembre , Pensieri e parole, Acqua azzurra acqua chiara.

La stagione estiva si chiude come da programma il 5 settembre con Michele Placido in Serata d’onore in programma sempre in piazza Orsini del Balzo. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo in questo viaggio poetico musicale Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane accompagnando gli spettatori tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Biglietti

Per il concerto Lucio & Mina Symphonic Memories

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria la numero 339.1338519.

Per lo spettacolo Serata d’onore

Posto unico - € 10

Vendita dei biglietti

Prenotazione telefonica al 339.1338519

La sera di spettacolo sarà allestito il botteghino presso il Castello Comunale a partire dalle 20.00 fino a inizio spettacolo. I biglietti sono disponibili anche online su www.vivaticket.com

MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Tutti i posti disponibili saranno senza assegnazione e rispetteranno le normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. È obbligatorio entrare in teatro con la mascherina indossata che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.

Tutti i dettagli e le informazioni sono sempre reperibili su www.teatropubblicopugliese.it