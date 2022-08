Eugenio Finardi in concerto a Mesagne

Indirizzo non disponibile

MESAGNE – Attesissimo evento musicale per giovedì 25 agosto in piazza Orsini a Mesagne. La musica come strumento che smuove le coscienze, cambiando la percezione di ciò che può essere: la lunga carriera di Eugenio Finardi segna la storia della musica italiana con brani che sono entrati nel patrimonio artistico comune grazie ad un modo di scrivere e interpretare sempre unico e originale.

Un musicista completo, figlio d’arte – la madre è stata una cantante lirica statunitenese, il padre un tecnico del suono - dalle sonorità intense, mai scontate, raccontano il tempo ma non restano intrappolate nelle mode. “Musica ribelle”, “La radio”, “Un uomo”, “Extraterrestre”, “Le ragazze di Osaka”, “Amore diverso”, “Dolce Italia”, “E tu lo chiami Dio” sono solo alcuni dei successi che potranno essere ascoltati in occasione del concerto che Eugenio Finardi. L’evento si svolgerà in Pizza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21.30 Organizzata nell’ambito del cartellone estivo “MesagnEstate 2022 – lo spettacolo dell’inclusione”, l'iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale.

Ingresso gratuito.