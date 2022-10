Eventi al Castello con “Magical Mystery Castle”

FRANCAVILLA FONTANA - Musica e Teatro saranno i protagonisti di “Magical Mystery Castle - Ottobre a Castello e Teatro Imperiali”, la rassegna a cura dell’Amministrazione Comunale realizzata nell’ambito del potenziamento dell’Infopoint turistico.

“Castello Imperiali – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – ospiterà per tutto il mese di ottobre una serie spettacoli con i talenti del territorio. Con questo cartellone valorizziamo la vocazione naturale di questo luogo che, oltre ad essere un attrattore turistico, è un contenitore culturale dalle potenzialità enormi.”

Si comincerà sabato 8 ottobre a Teatro Imperiali con “Coralli cotti a colazione”, l’ultimo lavoro musicale di Giorgio Consoli che presenterà al pubblico un’opera sonora in ventiquattro tracce con storie evocative e a tratti struggenti.

Giovedì 13 ottobre, nell’atrio di Castello Imperiali, sarà la volta del teatro con “Revolution” di Meridiani Perduti con la regia di Sara Bevilacqua. Lo spettacolo è ambientato all’inizio degli anni Sessanta nel periodo in cui i Beatles suonavano al Cavern Club di Liverpool e Yuri Gagarin diventava il primo uomo in orbita attorno alla Terra. La protagonista sogna di volare nello spazio e di incontrare i Fab Four, ma ha un piccolo problema: vive a Brindisi, cittadina immobile nel ripetersi dei suoi riti quotidiani, che proprio in quegli anni comincia a misurarsi con l’industrializzazione.

Venerdì 21 ottobre si tornerà a Teatro Imperiali con il live acustico di Marco Ancona accompagnato da Christine IX al basso e alla voce. Ancona è tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale, stimato e apprezzato da critica e pubblico con all’attivo più di 60 pubblicazioni nelle vesti di cantante, autore, strumentista e produttore.

Venerdì 28 ottobre chiuderà la rassegna il doppio live acustico dei francavillesi Alessandro Tomaselli e The Klaudia Call. Alessandro Tomaselli presenterà il suo ultimo album “Guarda come ti guarda”. I The Klaudia Call faranno ascoltare al pubblico in anteprima “Fine del giorno”, il nuovo disco in uscita il prossimo dicembre.

Tutti gli spettacoli della rassegna sono con ingresso gratuito con inizio alle 20.00.

Magical Mystery Castle è a cura dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana con Impact Archeologia e la direzione artistica di Amerigo Verardi. È realizzato con il programma P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 6.8 “ Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale-2022”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@coopimpact.it o chiamare il numero 0831 820435 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dal venerdì alla domenica dalle 9.00 alle 22.00).