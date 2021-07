Evento musicale presso il Minareto della Selva di Fasano

Indirizzo non disponibile

FASANO – Domenica 1 agosto, primo appuntamento musicale del festival “Tempeste”: «l’Orchestra dei braccianti» si esibirà alle ore 21 presso il Minareto alla Selva di Fasano con uno spettacolo a ingresso libero. Una band con musicisti di diverse nazionalità nata nel foggiano nel 2018 per combattere il caporalato attraverso l’arma della musica. Un progetto portato avanti dall’associazione “Terra!” che unisce musicisti, lavoratori agricoli e migranti di varie nazionalità.

Uno spettacolo multietnico in una location fasanese speciale che guarda al Mediterraneo: il Minareto della Selva di Fasano.

«La musica può essere un potente motore di integrazione e dialogo. Per questo Terra! ha dato vita all'Orchestra dei Braccianti, che mette insieme per la prima volta musicisti, contadini e lavoratori di varie nazionalità uniti dal legame con l'agricoltura. Tramite le sue performance, l’Orchestra vuole sensibilizzare il pubblico sui temi del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, oltre che offrire a donne e uomini, italiani e stranieri, una via di uscita da condizioni di indigenza e precarietà».