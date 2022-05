"La famiglia in salute, la salute in famiglia": l'incontro con Paolo Crepet

ORIA - Il 15 maggio 2022 si festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia, una ricorrenza importante e particolarmente sentita in un momento in cui la famiglia, cellula base della società, presenta criticità ed instabilità, derivanti anche dal periodo di lockdown da Covid 19. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Oria e in particolare l’assessorato alle Politiche sociali e alla Famiglia, retto da Cosimo Delli Santi, di concerto con il Consorzio d’Ambito Territoriale Brindisi 3, presieduto da Giuseppe Bellanova e diretto da Gianluca Budano, hanno voluto ricordare tale giornata con un incontro pubblico sul tema: “La famiglia in salute, la salute in famiglia”.

Il prossimo 17 maggio, a Oria, l’argomento sarà trattato dal noto professore Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, scrittore e saggista di fama internazionale, ospite, appunto, del Comune di Oria e del Consorzio d’Ambito territoriale Brindisi 3. L’iniziativa mira a trattare l’evolversi nel tempo della famiglia e a fare il punto sulla situazione attuale, dopo i due anni di restrizioni imposte dalla pandemia. Qual è la situazione attuale? Come se la passano le famiglie locali e più in generale quelle italiane? Quanto ha inciso questo periodo buio per la storia dell’umanità sui singoli e sui nuclei familiari? Quali sono i postumi dell’emergenza Covid e quali le reazioni alla crisi geopolitica della guerra tra Russia e Ucraina?

Questi sono alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso dell’incontro in programma il prossimo 17 maggio, a partire dalle 20,30, nel piazzale del Municipio di Oria. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dell’assessore, del presidente e del direttore dell’Ambito, protagonista assoluto sarà il professor Crepet. L’incontro sarà presentato dalla assistente sociale Valentina Farina.