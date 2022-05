Festeggiamenti all’oratorio Centro Giovanile con tante iniziative per i giovani

BRINDISI - Festeggiamenti per Maria Ausiliatrice con eventi ludici e il festival canoro. In questi giorni il cortile dell’oratorio si riempie di bancarelle di tutti i tipi, serate organizzate e iniziative tutte nuove, all’insegna di un divertimento sano e multi direzionale. Il programma prevede per il 20 maggio la serata di Cinema Sotto le Stelle (visione di un film all’aperto) e, a seguire, un incontro-dibattito con Salvatore Barbarossa e Luca Cucci; il 21 maggio si entra nel vivo della festa con il Festival Mio - Music in Oratory alle 19:30, organizzato e animato direttamente dai giovani dell’oratorio. Le iscrizioni per il festival sono aperte per chiunque dai 10 ai 30 anni. I concorrenti saranno poi divisi in tre categorie: juniores (10-13 anni), ado (14-19 anni), giovani (20-30 anni). Il primo classificato riceverà un premio. I giovani dell’oratorio sono da sempre legati a questo progetto poiché la musica è un mezzo che unisce, un modo per divertirsi e condividere.

La serata prosegue con l’esibizione del gruppo “Mamadema Swing Cabaret” e uno spettacolo pirotecnico in cortile; il 22 maggio la serata è animata dal gruppo musicale “Punti di Svista”; il 23 maggio: la festa si conclude con la tradizionale sagra della porchetta accompagnata da un’esibizione musicale e la pizzica di “Addù Sciamu Sciamu”. Altre iniziative in occasione del mese mariano prevedono la processione il 24 maggio, il Pellegrinaggio in pullman alla Madonna di Cotrino (Latiano) il 30 maggio e la fiaccolata Mariana il 31 maggio.