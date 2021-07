Festival Agriculturale Notte Verde: terza serata dedicata al vino

CISTERNINO - Il 31 luglio 2021 si svolgerà la terza serata della VII^ edizione del Festival agri-culturale Notte Verde, dal titolo “Come il vino ti cambia la vita”, che si articolerà in diversi momenti culturali, tra cui reading letterali in ricordo del Sommo Poeta Dante e una tavola rotonda che tratterà argomenti inerenti il vino.

Il Festival e’ curato ed organizzato dal Direttore Artistico Giuseppe Losavio dell’Associazione Urbieterre e dall’Ing. Arch. Angela Milone e patrocinato dal Comune di Cisternino e dall’Università del Salento.

La terza serata si svolgerà a Casalini ed in particolare nella piazza Sacro Cuore con ingresso libero.

In apertura l’orchestra dei Maestri Musicisti “Apulia Cello Soloist” si esibirà nello spettacolo “Violoncelli al Cinema” per poi continuare con la nota blogger americana Laura Donadoni, giornalista del vino e scrittrice, Anna Gennari, facente parte del CDA Movimento Turismo del Vino Puglia, Vito Michele Paradiso, docente di enologia e viticoltura dell’Università del Salento e il Senatore Dario Stefano, esperto del settore vinicolo. Modererà gli argomenti inerenti il vino, Marianna Cardone, titolare dell’omonima cantina di Locorotondo e delegata regionale dell’Associazione “Donne del Vino Puglia”

Obiettivo della terza serata della Notte Verde è sempre la valorizzazione del paesaggio, del territorio e dei nostri prodotti, per ciò – spiega il Dott. Ing. Arch. Angela MILONE, che presenterà la serata, il viaggio itinerante della Notte Verde cambia scenario, fa sosta a Casalini in una meravigliosa e raccolta piazza, quella del Sacro Cuore, proprio per mostrare un'altra bellezza dei nostri territori, quella dei borghi, dove avremo il piacere di ascoltare la cultura sia in musica (orchestra), che in parole (reading letterario e voci note del mondo del vino) per poi terminare con la degustazione di nostri prodotti tipici locali.

Per poter avere il posto a sedere conviene prenotare

