Festival Semi 2022: ricco programma all’ex Fadda

SAN VITO DEI NORMANNI - Festival Semi – Nuovi Orizzonti Naturali 4 e 5 giugno 2022 - ExFadda/TEX (San Vito dei Normanni) Semi è un festival interamente dedicato ai temi della natural life e a stili di vita alternativi, a cura di Semi Aps e Areté Ensemble e in collaborazione con Teatro Menzatì, Ma:mamma, La Chimera, Casa Laboratorio degli Urri, TEX - Il teatro dell’ExFadda e ExFadda L’officina del sapere.

L’appuntamento è il 4 e 5 giugno (a partire dalle 10:30) a San Vito dei Normanni, nella splendida cornice del Laboratorio Urbano ExFadda e del teatro TEX: una due giorni ricca di laboratori, tavole rotonde, musica, arte, libri, teatro, cinema, tutto a misura di bambino. Il Festival Semi si conferma un appuntamento fisso per coloro che vogliono informarsi sulle nuove possibilità di crescita legate alla natura, all’umanità, ma anche alla tecnologia e ad un loro connubio virtuoso. L’obiettivo è raggiungere una maggiore consapevolezza possibile nelle scelte che ognuno di noi compie ogni giorno, proprio attraverso la condivisione e l’informazione.

Programma dell’edizione 2022

Sabato 4 giugno mattina 10:30 - 11:00 - Laboratorio “Musica piccolissima” a cura di World Music Academy con Antonietta Recchia. 11:00 - 11:30 - Laboratorio “RespiriAmo. Viaggio alla scoperta della respirazione” (per adulti e bambini) a cura di Tulsi/Claudia Lovato. 11:30 - 12:00 - Laboratorio “Massaggio delle mani” a cura di Tulsi/Claudia Lovato (da fare in coppia, per grandi e piccoli). 11:00 - 12:00 - Laboratorio “Giocoteatro” (per genitori e bambini) a cura di Marianna Di Muro/Madimù, per bimbi di 24/36 mesi. 11:00 - 12:00 - Laboratorio di Lettering "L'Alfabero", a cura di Diego Quarta (per bambini di 9/10 anni). 12:15 - 12:30 - Intervento musicale. Piccolo concerto di chitarra classica con Lorenzo Saponaro, allievo della World Music Academy. 12:30 - 14:00 - Pranzo al sacco oppure a cura di XFood (è necessaria la prenotazione).

Pomeriggio 15:00 - 17:00 - Tavola rotonda “Crescere con Natura in Puglia”. Momento di incontro delle realtà associative e dei singoli che si occupano di nuovi percorsi educativi, educazione in natura, outdoor education in Puglia. Incontro aperto a tutti. 16:00 - 17:00 - “ECOme pirati…”. Caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di Gionata Atzori. 16:00 - 17:00 - Seminario "La comunicazione non violenta tra genitori e figli”, a cura di Eliana Dabbicco (Presidente della Scuola della felicità). 17:00 - 18:00 - Seminario “Una prima galleria d'arte? Guardare le opere, riconoscere la bellezza ed educare lo sguardo”, a cura di Spine Bookstore. 17:15 - 18:15 - Laboratorio “Danzar le storie”, a cura di boaOnda (per bambini dai 4 ai 6 anni). 17:15 - 18:15 - Laboratorio “Il viaggio che vorrei!” a cura di Associazione Rinascere al Naturale. Laboratorio ludico-creativo per bimbi (dai 2 anni di età) e genitori. 17:15 - 18:15 - Laboratorio “Letture e creatività” tra inglese e italiano, a cura dell'associazione culturale "Ci vediamo da Sam" (Ostuni). 18:00 - 19:00 - Seminario “MISP Programma di massaggio nelle scuole”, a cura di Eleonora Fiore e Elena Presicci (psicologa e psicoterapeuta), insegnanti MISP. Al termine del seminario seguirà un momento di massaggio. 18:40 - 19:00 - Lettura Kamishibai per grandi e piccini, a cura di Daniela Trisolino (ISA - Impresa Sostenibile d'Artigiane). Dalle 19:30 - Tavolata “Pasta e pomodoro e un bicchiere di vino” (è necessaria la prenotazione).

Domenica 5 giugno mattina 11:00 - 13:00 - Tavola rotonda “Crescere con Natura in Puglia”. Momento di incontro delle realtà associative e dei singoli che si occupano di nuovi percorsi educativi, educazione in natura, outdoor education in Puglia. Incontro aperto a tutti. 11:00 - 11:30 - Laboratorio “Semina creativa” a cura di Daniela Trisolino (ISA - Impresa Sostenibile d'Artigiane), per bambini di 6/10 anni. 11:00 - 12:00 - Laboratorio “Rami e Gnomi” a cura della Casa Laboratorio degli Urri (per bambini di 5/10 anni). 11:00 - 12:00 - Laboratorio - Letture animata con kamishibai “Seminando storie: incontro di lettura sussurrata all'ombra degli alberi” a cura di Pupilla, giochi e attività di Chiara Sergio (per bambini da 5 a 10 e per bambini da 3 a 5 anni con genitore). 11:00 - 12:15 - Laboratorio “Circo-motricità” a cura di Tenrock (per bimbi tra i 7 e i 10 anni). 12:15 - 12:30 - Intervento musicale - Piccolo concerto di chitarra classica con Alessia Roma, allieva della World Music Academy. 12:30 - 14:00 - Pranzo al sacco oppure a cura di XFood (è necessaria la prenotazione).

Pomeriggio 16:00 - 17:00 - Spettacolo teatrale “Il mondo senza plastica in 80 giorni”, a cura di Areté Ensemble. 16:00 - 17:00 - Seminario “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio: l'importanza del sostegno, tra allattamento e difficoltà dei primi anni”, a cura dell'associazione Rinascere al naturale. 17:00 - 18:00 - Seminario “Tutto quello che c'è da sapere per avere un bambino sano e perché", a cura Massimo Valente Osteopata. 17:15 - 18:15 - Laboratorio "Io sono come un Albero", narrazione in musica e laboratorio collettivo per tutta la famiglia, a cura de La Casetta degli Ulivi e con Paola Calogero, Alessandro Ghirardi, Nina Ramona Raffl. 17:15 - 18:15 - Laboratorio “Colori di cuoio”, a cura de La Fustella - Laboratorio Sociale Cuoio (per bimbi dai 6 ai 12 anni). 18:00 - 19:00 - Seminario “Nascita in termini di promozione della salute di chi nasce e di chi partorisce”, a cura dell’ostetrica Rosaria Santoro 19:00 - 19:30 - Spettacolo di magia "Realtà Sospesa" di e con il Mago Vago e il mimo Rolìn (interventi a cappello). Ogni giorno troverete il Mercatino delle Meraviglie, il Tavolone creativo, la Tela del pollaio, gli infopoint di diverse associazioni, gli infopoint babywearing e fasce, l’infopoint Ma:mamma, il parcheggio passeggini e la zona fasciatoio, il Muro dei documentari e l’angolo del baratto (portate i vestiti per bambini che non usate più e scambiateli!), spazi merenda dove potersi sedere con i bimbi.

Info: Il festival è autofinanziato, gli interventi laboratoriali e i seminari sono donati dalle persone che se ne occuperanno. → È gradito un contributo di 3 € a bambino (a giornata) per poter coprire le spese base del festival e sostenere il progetto: troverete una postazione dove poter lasciare il contributo e ricevere la cordicella per poter accedere alle attività. Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro sostegno! → Le prenotazioni per partecipare ai laboratori sono aperte 30 minuti prima dell’inizio del laboratorio (fino a esaurimento posti). → Domenica 5 giugno oltre al SEMI Festival ci sarà anche Antigua - Il mercatino dell’antiquariato, a cui si potrà accedere liberamente. → I pranzi di sabato 4 e domenica 5 saranno gestiti da XFood (è necessaria la prenotazione). Le proposte sono: - pennette al pomodoro; - orecchiette fredde al pesto di erbette e pomodorino fiaschetto; - pasta alla norma (melanzane, pomodoro e cacioricotta). È disponibile l’alternativa senza glutine per intolleranti e celiaci. Il costo di ogni piatto è di 6 €. → La cena di sabato sera sarà gestita direttamente da TEX: il menù prevede un piatto di pasta al pomodoro e una bottiglietta d’acqua o in alternativa un bicchiere di vino. Il costo è di 5 € ed è necessario prenotare.

