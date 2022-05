Le foto del cardiologo fasanese Loliva in mostra a Roma

FASANO - La prestigiosa “Arte Borgo Gallery” di Roma ospita la raccolta fotografica del dottor Francesco Loliva, cardiologo con la vena artistica. Ma questa volta, è una questione di cuore, amore e passione che non solo riversa nella sua importante e affermata vita professionale ma anche nella passione nei confronti della Puglia, rappresentata da questi scatti.

Il cardiologo ha infatti inaugurato “Scatti d’autore - Itinerari tra cultura e tradizione” una prima ad Arte Borgo Gallery a Roma, curata sa Anna Isopo.

Un totale di venti scatti interamente dedicati alle tradizioni, al paesaggio, alla cultura e all’incantevole Puglia, che il dottore fasanese ha voluto “portare” direttamente a Roma con le sue bellezze naturali, presentate e commentate dallo storico dell’arte Vulcano Giorgio.

Tra i presenti al vernissage figurano, la giornalista Antonietta Di Vizia, gli attori Antonella Salvucci, Camilla Petrocelli, Graziano Scarabicchi, Nicolò Mariani e la cantante Alma Manera, che per l’occasione sono stati invitati per assaporare le specialità enogastronomiche pugliesi all’Orecchietteria di Rosanna Bangi, in partnership per l’evento.

Gli scatti del noto cardiologo hanno suscitato l’interessa anche di Vittorio Sgarbi che in un video ha definito Francesco Loliva un narratore del tempo, un “artista originale in grado di interpretare la sua sensibilità attraverso l’uso della macchina fotografica”. Considera le composizione “di grande rigore e misura”; un fotografo versatile capace di fissare in un’immagine un linguaggio ironico e ambiguo, passando in modo repentino a una dimensione poetica ed evocativa.

Gli impegni del dottor Francesco Loliva non terminano qua, infatti le opere fotografiche saranno visibile e potranno essere ammirate alla Biennale di Arte Contemporanea a Casagiove (CE) dal 5 al 25 Giugno.