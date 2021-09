"Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia", la presentazione del libro

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 8 settembre alle 18 nell’atrio di Castello Imperiali di Francavilla Fontana torna la rassegna “Di Chianche d‘inchiostro” con la presentazione del libro “Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia” (Rizzoli) dell’editorialista del Corriere della Sera Massimo Nava. Dialogherà con l’autore il giornalista Vincenzo Magistà, Direttore di Telenorba News.

La vita pubblica di Angela Merkel è una delle più documentate al mondo, ma si sa molto poco della storia personale. Occorre scavare nei primi trent'anni vissuti nella Germania comunista e utilizzare quanto lei ha accettato di raccontare: l'educazione protestante, la giovinezza nella nube grigia della dittatura, la formazione scientifica, l'amore per la libertà.

"Destino e carattere influenzano la storia di ogni individuo. Nel caso dei leader, si sommano alla capacità di andare oltre il quotidiano, di diventare visionari senza essere ingenui" scrive Massimo Nava, che in questo libro racconta la vita di una donna eccezionale, protagonista assoluta della storia recente d'Europa. Nessun leader di Paesi democratici ha resistito più di lei all'usura del tempo e alla stanchezza fisiologica dell'elettorato.

Massimo Nava è editorialista e corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi. Ha seguito importanti avvenimenti internazionale: la caduta del Muro di Berlino, il genocidio in Ruanda, i conflitti in Jugoslavia, Kossovo, Irak, Indonesia, Filippine, Timor Est. È autore di numerosi libri. Da Vittime è stato tratto in Francia lo spettacolo teatrale Mir Mir.

L’evento è a cura dell’Inner Wheel club di Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali. La partecipazione del pubblico all’evento è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.