A Francavilla Fontana torna la rassegna "Le Strade dei Libri"

FRANCAVILLA FONTANA - Cresce l’attesa per il ritorno dal 23 al 28 maggio della rassegna “Le Strade dei Libri”, il festival nato a Francavilla Fontana per promuovere e far conoscere la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. La quarta edizione, curata dall’associazione Le Radici e Le Ali con la Libreria Francavillese e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, verrà presentata con un aperitivo aperto al pubblico mercoledì 18 maggio alle 18.00 nell’atrio di Castello Imperiali.

Alla presentazione interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessora alla Cultura Maria Angelotti, Margherita Cinefra (Le Radici e Le Ali), Antonio di Summa (Libreria Francavillese) e i partner dell’iniziativa Emanuele di Palma (Presidente BCC San Marzano), Ettore Piro e Ubaldo Spina (Laboratorio Analisi Piro & Spina) e Valentina Raiola (Parafarmacia Raiola). Sarà una edizione ricca di incontri, laboratori e lezioni che si svolgeranno tra Castello Imperiali, via Municipio, Biblioteca Comunale e Teatro Imperiali. In quest’ultimo luogo sarà allestita una mostra dedicata al mondo dell’illustrazione con annesso un bookshop.

Tra gli ospiti di quest’anno ci saranno la pedagogista e docente Silvana Sola, Roberto Parmeggiani, Caterina Di Paolo, Chiara Armellini, Attilio Palumbo, Paola Vitale, Gaia Favaro, Gianfranco Vitti, Maurizio Serafini e Andrea de Franco. Si segnalano, tra i grandi ritorni, quelli dell’autore salentino Mauro Scarpa e dell’illustratore toscano Nicola Giorgio che collaboreranno alla produzione di un libro che vedrà la luce proprio durante la rassegna. La manifestazione è inserita nel cartellone di appuntamenti del Maggio dei Libri. Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso dell’aperitivo in programma mercoledì 18 maggio alle 18.00 a Castello Imperiali. La partecipazione è libera e gratuita.