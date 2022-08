Francesco Caringella presenta il suo nuovo libro “La migliore bugia”

CAROVIGNO - Si svolgerà sabato 6 agosto, a partire dalle ore 19.30, la presentazione del libro "La migliore bugia" di Francesco Caringella. La presentazione, organizzata dalla Associazione Le Colonne, si svolgerà presso l’atrio del Castello Dentice di Frasso di Carovigno e sarà presentato dalla giornalista e conduttrice Rai Monica Setta.

Si tratta di un romanzo corale, il nuovo legal thriller di un giallista abile a narrare i meccanismi della Legge italiana insieme ai sogni e alle aspettative dei giudici, protagonisti di una storia fatta di specchi e ombre. Il racconto inizia con il ritrovamento del corpo di Gilda Orefice, una donna anziana e solitaria, nel centro di Bari. Apparentemente un caso di morte naturale che si scoprirà invece essere dovuta a strangolamento. Si darà, dunque, il via alle indagini per arrivare alla verità e la piemme Elisabetta Ciraci si troverà dinnanzi al dilemma dell'assoluzione o condanna del principale sospettato. La partecipazione all'evento è gratuita. Per maggiori informazioni inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com o contattare il numero 3791092451. www.castellodicarovigno.it Biografia Francesco Caringella (Bari, 1965) è Magistrato penale e Consigliere di Stato dal 1998. Consegue la Laurea in giurisprudenza con la votazione 110 e lode, assume, tra gli altri, gli incarichi di Commissario di Polizia (1989-1990), Magistrato ordinario (1991-1996), Magistrato TAR (1997), Capo dell'Ufficio legislativo presso il Ministero per le Politiche Comunitarie (2001-2002), Esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei Ministri (2003). È inoltre giudice del Consiglio di garanzia per la giustizia sportiva e componente della Commissione di Garanzia dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione. Nella sua produzione si annoverano scritti destinati alle principali riviste giuridiche tra cui un Manuale di Diritto Amministrativo (Ed. DIKE Giuridica). Caringella ricopre il ruolo di Direttore scientifico della Rivista Urbanistica e Appalti (Ipsoa) ed è componente di numerosi comitati scientifici. L'esordio di Caringella scrittore risale al 2012 con "Il colore del vetro" (Robin Edizioni). Seguiranno le pubblicazioni di un legal-thriller di Newton Compton "Non sono un assassino", il racconto "Un gioco di specchi" e ancora le produzioni per Mondadori "La corruzione spuzza. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l'Italia" (2017), "10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi" (2017), "La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese" (2018), "Oltre ogni ragionevole dubbio "(2019), "L'estate di Garlasco" (2019).