Freedom Jazz Festival, al via la settima edizione

MESAGNE - Parte a Mesagne anche la settima edizione del Freedom Jazz Festival, dal 4 al 6 luglio in Piazza Orsini del Balzo. L’iniziativa è organizzata dall’aps “Lydian”, col patrocinio e il contributo del Comune di Mesagne e della coop. Rinascita – progetto SAI , ingresso gratuito.

Il programma: martedì 4 luglio, inizio ore 20.30: esibizione del Bartolo-Pagliano-Miele trio, che proporrà un originale repertorio eseguito da chitarra, contrabbasso e batteria. A seguire, la cantante e compositrice salentina Sara Frassanito si esibirà con una formazione d’eccezione composta da 13 elementi, sezione ritmica, sezione fiati e quartetto d’archi.

Mercoledì 5 luglio, a partire dalle ore 21, si terrà l’appuntamento finale del Premio Internazionale Gianni Lenoci organizzato dalla Lydian in collaborazione con “Oltretromba Jazz Club” di Poggiardo e con il patrocinio di PugliaSounds. Per ulteriori info sul Premio accedere al sito https://www.oltretrombajazzclub.com/premiogiannilenoci.asp.

Giovedì 6 luglio, alle ore 21.30, è attesa l’esibizione della Lydian Extensive, - formazione di 28 musicisti professionisti provenienti da tutta la Puglia – insieme al M° Giovanni Falzone, trombettista, compositore, arrangiatore e didatta invitato a partecipare al Freedom Jazz Festival con la formula “Artist in residence”. In vista del concerto il M° Falzone terrà un workshop della durata di tre giorni presso il Teatro Comunale di Mesagne per preparare l’orchestra “Lydian Extensive” all’evento di chiusura del Freedom Jazz Festival.