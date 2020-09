Gara canora al Roxiy Bar con Silvia Flores

BRINDISI - Dopo il grande successo del suo Live e della “Notte degli Oscar” tenuti a Brindisi nelle settimane scorse, la cantante brindisina Silvia Flores torna sul palcoscenico con un grande e coinvolgente evento, in programma domenica 27 settembre, dalle ore 13.00, in coincidenza col pranzo domenicale, presso il Roxy Bar di Angelo Liberale, in via Osanna. Si tratta di una gara canora dove prenderanno parte ancora una volta le più belle voci del territorio.

Ad affiancare Silvia Flores nella conduzione della manifestazione sarà il cantante Antonio De Maria. La giuria che valuterà le performance dei cantanti in gara sarà di grande livello ed è composta da personaggi e cantanti già noti al pubblico, per averli apprezzati nel corso dei vari eventi dell’estate brindisina. I giurati saranno la cantante Noemi Castagnova, protagonista qualche anno fa del Talent nazionale “The Voice”, il sassofonista Carlo Gioa, il bassista Filippo Mauro Motole e il trombonista Michele Mele. Un evento davvero imperdibile, realizzato anche grazie al contributo di alcuni sponsor come la Farmacia Rizzo, il bigmarket Paolo Valente e la gioielleria Cisternino, e che allieterà di certo l’ultima domenica di settembre dei brindisini.