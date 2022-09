Gianluigi Cosi: “Nessuno bacia Biancaneve” a “La Rassegna del Chiostro”

BRINDISI - La Rassegna del Chiostro ospita, nel suo penultimo appuntamento, la presentazione del libro “Nessuno bacia Biancaneve” (Il Raggio Verde) di Gianluigi Cosi. L’incontro con lo scrittore e musicista brindisino si terrà mercoledi 21 settembre alle ore 19 nella splendida atmosfera del Chiostro della Chiesa di san Benedetto a Brindisi. I versi racchiusi nel libro “Nessuno bacia Biancaneve” sono componimenti nati durante il lockdown dalla passione di Gianluigi Cosi per la scrittura, non solo in campo musicale. Una visione del mondo piena di speranza e di stupore che rigetta in toto le brutture e le cose negative, nella convinzione che la bellezza salverà il mondo. Gli intermezzi musicali saranno curati da Silvia La Grotta, eccellente violinista laureata al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, che vanta diverse e importanti esperienze musicali con l’Orchestra Sinfonica di Bari e l’Orchestra del Conservatorio di Monopoli. L’esposizione pittorica è di Miriam Duque. A moderare l’incontro sarà Marco Greco della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.