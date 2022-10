“Giardini in Arte, ovvero della trasformazione della natura per ricavarne un'opera”

BRINDISI – Amici dei Musei aderisce alla Giornata Nazionale degli Amici dei Musei 2022, XIX edizione, in programma sabato 8 ottobre e invita a Brindisi, presso Auditorium Museo Archeologico "F. Ribezzo" p.zza Duomo, 7 - ore 10:00-12:30 al convegno dal titolo

La manifestazione alla quale è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana è promossa della FIDAM - Federazione Italiana degli Amici dei Musei sul tema Giardini in Arte con il patrocinio del Ministero della Cultura.



In Italia sono previsti circa quaranta eventi, visite guidate e workshop proposti dalle associazioni federate nelle seguenti città italiane: Assisi (PG), Bergamo, Brindisi, Bologna, Caserta, Castelfranco Veneto (TV); Como, Corato (BA), Firenze, Gravina in Puglia (BA), Lainate (MI), Lecco, Livorno, Mantova; Marsala (TP), Milano, Modena, Napoli, Niscemi (CL), Parma; Pavia, Pisa, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Giustino (PG), Sorrento (NA), Spoleto (PG), Sustinente (MN); Taranto, Trapani, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

La Federazione Italiana delle Associazioni Amici dei Musei - FIDAM costituita a Firenze nel 1975 per idea e volontà dell’avvocato Raffaello Torricelli, ha la rappresentanza delle Associazioni degli Amici dei Musei nel nostro Paese, la prima forma organizzata di volontariato culturale nata in Italia e ancora fortemente operativa e radicata su tutto il territorio nazionale. Sono oltre 70 le Associazioni – totalmente autonome, benemerite per l’attività di restauro, donazioni e divulgazione in favore del patrimonio culturale italiano – sparse in tutta la penisola che oggi vi aderiscono. Vi sono associazioni che operano in piccole, medie o grandi città italiane e che si confrontano con tutti i musei del territorio - civici, provinciali, regionali e/o statali o privati - altre invece che per statuto interagiscono con un solo museo. La Federazione, i cui organi direttivi operano in puro spirito di volontariato, organizza ogni anno dal 2004 la Giornata Nazionale degli Amici dei Musei e rappresenta l’Italia presso la Federazione Mondiale degli Amici dei Musei (WFFM). L’attuale Presidente di FIDAM dal 2018 è anche Vice Presidente Mondiale per l’Europa.