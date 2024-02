Gigi D’Alessio in concerto al Forum Eventi

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Gigi D’Alessio si prepara a una grande estate in musica. Dopo gli eventi speciali di “Gigi - Uno come te - L’emozione continua” in programma a giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà con il tour estivo “Outdoor 2024”, che toccherà anche il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, sabato 20 luglio, con inizio alle ore 21.30. Il concerto fa parte della prima edizione dell’IOD FEST, kermesse ideata e organizzata da Aurora Eventi per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili solo sul circuito Ticketone, online alla pagina rebrand.ly/SanPancrazio, e nelle rivendite accreditate.

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in un viaggio che racchiude oltre trenta anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).