"Giornata della Legalità": doppio appuntamento a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Il prossimo 23 maggio, a 30 anni dalla strage di Capaci, la città di San Vito dei Normanni celebrerà la “Giornata della Legalità” con un doppio appuntamento: alle ore 18 la cerimonia di intitolazione di una via ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (è la lunga arteria che collega via Brindisi con via Follerau). La cerimonia si svolgerà proprio all’incrocio con via Brindisi. Alle ore 18.30 seguirà, nel Chiostro dei Domenicani di via Mazzini, l’incontro con il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che rifletterà sul tema “L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.