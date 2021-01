Giornata della Memoria in diretta streaming

MESAGNE - L’Associazione Amici della Di Vittorio Aps, la sezione “E. Santacesaria” dell’Anpi di Mesagne, in collaborazione con l’ Associazione Teatrale Aleph, in occasione della Giornata della Memoria, hanno organizzato per mercoledì 27 gennaio alle ore 19 e 30 in diretta streaming sulle pagine Faceboock dell’Associazione DiVittorio e dell’Anpi Mesagne, un evento teatrale dal titolo “Le farfalle non volano nel ghetto” con la regia di Carla Orlandini.

I personaggi, interpretati da Carla Orlandini, Carmen Morelli, Pasquale Esposito, Maria Semeraro e FrancescoMaria Muci, sono immaginariamente sopravvissuti a una fucilazione di massa, protetti dai corpi degli altri compagni.

Raccontano così le loro storie accomunati, nella loro diversità, dalla privazione della libertà e dalla persecuzione.

La stessa diversità che da sempre ci imbarazza e ci spaventa. I testi originali dei monologhi sono ispirati alla storia.



La diretta può essere seguita sui canali Facebook: divittoriomesagne e anpimesagne