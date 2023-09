Giornate europee del patrimonio: anche il Museo Ribezzo in prima linea

BRINDISI - Nelle due giornate della più estesa manifestazione culturale europea, le Gep (Giornate europee del patrimonio), sabato 23 e domenica 24 settembre i musei dei Poli biblio-museali della Regione Puglia si presentano insieme con un programma di iniziative speciali, visite guidate e aperture straordinarie a dimostrazione che il “Patrimonio è In-Vita”.

I valori, le tradizioni, i modi di vivere e i saperi dell’Antichità non sono solo utili e necessari per comprendere il presente, ma diventano preziosi fondamenti per immaginare e costruire il futuro. E i musei, in tutto questo, sono il luogo propizio in cui praticare una sintesi straordinaria tra passato e presente che abbia come fine ultimo la creazione di un futuro per le nuove generazioni.

Parole come scoprire, conoscere, salvaguardare, proteggere, fruire, promuovere acquistano, sabato e domenica prossimi, un significato più ampio e diventano sinonimi di condivisione, partecipazione, eredità, futuro.

Il museo archeologico Francesco Ribezzo di Brindisi, insieme ai musei di storia naturale e del territorio di Foggia ed il museo Sigismondo Castromediano di Lecce, sabato e domenica prossima (23 e 24 settembre), con il loro patrimonio invitano le cittadine e i cittadini, giovani, ragazzi, bambini, appassionati e curiosi a condividere un’intensa due giorni di sicure emozioni e di inattese scoperte nei luoghi dov’è custodita la bellezza.

Il programma

- sabato 23 settembre : ore 16,30, Museo Ribezzo, Brindisi: “L’anfora racconta…”, documentario animato per ragazzi dagli 8 agli 11 anni; visita guidata tematica nelle sale ”Archeologia Subacquea” e “Bronzi di Punta del Serrone”; laboratorio didattico “Il gioco dell’Anfora”.

- domenica 24 settembre : ore 11, Museo Ribezzo, Brindisi, “Da Egnazia a Torre San Gennaro, passando per Brindisi. Gli approdi e il Porto del Mare Nostrum” percorso guidato sezione ”Archeologia Subacquea” e focus “Bronzi di Punta del Serrone”, con visione di brevi documentari a tema.

Info e prenotazioni:

Telefono 0831.544257. Il Museo Ribezzo è collocato in Piazza Duomo al civico 6.