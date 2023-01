Le sfide del lavoro tra lotte e rivendicazioni: presentazione del libro

CELLINO SAN MARCO - Giovedì 23 gennaio, alle ore 18 a Cellino San Marco presso la Sala XXV Aprile in via Berlinguer 5, Cosimo Zullo presenterà il suo libro “Le lotte sindacali nel Brindisino (1971 – 1981). L’evento è organizzato dal comune di Cellino San Marco in collaborazione con CGIL.

Nel libro Zullo ripercorre le profonde trasformazioni che si sono registrate nel mondo del lavoro agricolo, in una con le battaglie, lotte e rivendicazioni che, a far data dal dopoguerra e sino agli anni '80, hanno determinato, nel contesto generale del mondo del lavoro, una vera e propria rivoluzione degli assetti originari, retaggio di un secolare passato.

Un lavoro tra memoria e ricerca di archivio che consente al lettore di comprendere immediatamente quanta strada la società italiana ed il mondo del lavoro, in particolare, abbia percorso dal dopoguerra ad oggi e quali sfide bisognerà affrontare in ragione di un quadro geopolitico ed economico in continua mutazione.

Cosimo Zullo è da sempre impegnato attivamente sia nella politica, dalla FGCI al disciolto PCI, sia, e soprattutto, nell'attività sindacale, avendo rivestito per molti anni diverse cariche nella federbraccianti della CGIL, sia provinciale che regionale, oltre a responsabile provinciale della Lega delle cooperative.

Dialogheranno con l'autore Gianluca Budano, giornalista e presidente provinciale ACLI Brindisi, e Daniele Ancora, avvocato, per un confronto di tesi ed opinioni su un argomento così complesso ed articolato.