Gran Gala dello Sport, terza edizione

VERNOTICO - Si terrà sabato sera, 6 agosto, sul piazzale del lungomare di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, la terza edizione del Gala Sport e Territorio – Premio all’impegno sportivo 2022, organizzato e fortemente voluto anche per quest’anno dallo CSAIN, Centri Sportivi Aziendali e Industriali della Puglia.Tanti gli ospiti sportivi della serata, allietata dalla cantante Gabriella Pinto e dalle scuole di danza Asd Dance Experience Lab di Vincenzo D’Anna e Cuori Danzanti di Simona de Giuseppe.Tra i premi assegnati, segnaliamo Vittoria Bianco, medaglia d’oro alla Paralimpiadi di Tokio 2020 nella staffetta 4x100 stile libero; l’arbitro di basket di serie A, Antonio Bartolomeo, il presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto, il presidente regionale del CIP, Comitato Italiano Paralimpico, Giuseppe Pinto, e il delegato provinciale del CONI di Brindisi Mario Palmisano. Premi sono previsti a società e sportivi che sono stati segnalati direttamente dalle Amministrazioni Comunali pugliesi, come l’ASD Pienza Boxe di Molfetta, Giovanni Corvino dell’ASD Volley San Lorenzo di Francavilla Fontana, Nicola Loprieno dell’APD Judo Trani, il mesagnese Samuele Longo dell’Asd Lupiae Lecce, Giuseppe Cortellino allenatore di calcio punto di riferimento dello sport a Bisceglie.Un premio particolare sarà assegnato al dottor Giuseppe Palaia per la sua attività di medico sportivo, nel calcio con l’U.S. Lecce e nel basket con la New Basket Brindisi e , rimanendo in tema, sarà ricordato Cesare Litti, una vita dedicata allo sport e già massaggiatore del Lecce e del Brindisi Calcio, prematuramente scomparso qualche anno fa.

Una bella serata di sport presentata dalla giornalista Cristina Cavallo.